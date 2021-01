Stát se opět obrátí na seniory. Místo peněz jim nyní pošle dopis

Registrace seniorů k očkování se spustily v polovině ledna, dosud se přihlásilo asi 60 procent oprávněných osob, řekl Hamáček. "Nechává to ale relativně velkou skupinu lidí, kteří se neregistrovali. Po dohodě s ministerstvem zdravotnictví a zástupci krajů se pokusíme seniory ještě jednou oslovit formou dopisu," uvedl.

Dopis by měl seniory opět informovat o možnosti se očkovat. "Dáme jim kromě standardních možností registrace ještě kontakty na celostátní a krajské telefonní linky," řekl Hamáček. Procento očkovaných v kategorii lidí nad 80 let by mělo být co nejvyšší, než se přistoupí k očkování v dalších věkových skupinách, doplnil.

Zdravotníci v Česku aplikovali od začátku vakcinace 222.450 dávek vakcíny proti nemoci covid-19, v úterý jich bylo přes 12.000. Druhou dávku, tedy ukončené očkování, má podle údajů ministerstva zdravotnictví 17.622 lidí. Většina lidí dostala vakcínu od firem Pfizer a BioNTech a přibližně dvě procenta očkovaných od firmy Moderna.