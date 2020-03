Testy na koronavirus u Čechů z Tenerife jsou negativní, z Itálie se vrátilo 13 lidí

"Mrzí mě, že jim nevyšla dovolená, ale jsem moc rád, že jsou zdraví zpět v ČR," doplnil Vojtěch.

Rodina přicestovala do hotelu na Tenerife v pondělí a vrátit se měla 6. března. Kvůli potvrzené nákaze koronavirem u jednoho z hostů ale byla pro hotel s tisícem lidí nařízena karanténa. Ve čtvrtek centrální a regionální vláda rozhodla, že jej mohou opustit ti, kteří přicestovali těsně před nařízením karantény. V hotelu tak musela zůstat jedna Češka, která je v něm od minulého týdne. Ředitelka cestovní kanceláře Canaria Travel Lenka Viková ČTK řekla, že zbývající hosté by hotel mohli opustit kolem 9. března, vše ale bude předmětem dalšího jednání a rozhodnutí španělských úřadů.

Ve Španělsku je podle posledních dostupných informací padesát nakažených novým typem koronaviru. V celém světě se jím infikovalo přes 85.000 lidí a zemřelo asi 2900 lidí. Drtivá většina případů se týká pevninské Číny, z Evropy je nejvíce zasažena Itálie.

V České republice se zatím nákaza nepotvrdila. Testy kvůli podezření na nemoc COVID-19 k dnešku podle informací na webu ministerstva zdravotnictví absolvovalo 193 lidí a všechny byly negativní.

Z italského Bergama přiletělo dnes do Brna 13 cestujících, nikdo z nich nepotřeboval konzultaci s lékařem kvůli zdravotním problémům v souvislosti s koronavirem v Itálii. ČTK to řekla Renata Ciupek z jihomoravské hygienické stanice. Oproti středě, kdy přiletělo z Bergama přes 100 lidí, jich dnes bylo výrazně méně. V Itálii jsou stovky lidí nakažených koronavirem, v ČR se dosud žádný případ nepotvrdil.

Linka z Bergama do Brna létá dvakrát týdně. Od středy jsou na letišti zvýšená opatření, například je přítomen lékař. Nikdo ze 105 středečních pasažérů konzultace s lékařem nevyužil, stejně jako dnes nikdo ze 13 cestujících. Podle Ciupek dostávají cestující potřebné informace už na palubě letadla, při výstupu obdrží každý leták s informacemi, který je v pěti jazycích. Příletová hala, v níž je k dispozici lékař, je vybavená pro dezinfekci rukou a informačními plakáty.

V Itálii jsou stovky lidí nakažených nových koronavirem, téměř třicet jich zemřelo. Nejvíce postižených je v Lombardii, v níž leží i Bergamo. V ČR se zatím žádný případ koronaviru nepotvrdil. Jihomoravští hygienici konzultovali možné problémy se stovkou lidí. U devíti se objevilo podezření na koronavirus, které ale vyvrátily odběry vzorků.

Podle hygieniků by lidé neměli propadat panice. Podle Ciupek průběh nemoci připomíná chřipku, na kterou v České republice ročně zemřou stovky lidí. U koronaviru lze podle ní vidět závažnější průběh u seniorů nebo jinak nemocných lidí, zdravému člověku by veké problémy způsobit neměl.

Hygienici radí, že pokud se někdo vrátil z cest ze zasažené oblasti a objevila se u něj do dvou týdnů horečka nad 38 stupňů, kašel a potíže s dýcháním, měli by zůstat doma a vyhnout se kontaktu s lidmi. Lékaře by měl kontaktovat telefonicky a na případné vyšetření nejezdit hromadnou dopravou.

Epidemie koronaviru vypukla koncem loňského roku v Číně, kde zemřelo skoro 3000 lidí a asi 80.000 lidí je nakažených. Nákaza se dostala do dalších šesti desítek zemí, příkladem je Jižní Korea, Írán nebo Itálie, v Evropě hlavně Itálie.