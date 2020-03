V Česku je další případ nákazy koronavirem

Nakažená žena podle serveru pobývala v Itálii ve stejném hotelu, jako první pozitivní pacient v kraji. V hotelu měly bydlet dohromady čtyři rodiny, upozornil primář infekčního oddělení ústecké nemocnice Pavel Dlouhý.

Testy v České republice odhalily první tři případy nákazy novým typem koronaviru v neděli. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že pozitivní nálezy se týkaly dvou lidí v pražské Nemocnici Na Bulovce a jednoho v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, kde se k němu dnes přidal další.

ČR kvůli prvním případům nepřistoupí k žádným karanténním opatřením. Podle Vojtěcha by byla na místě až ve chvíli, kdy by se virus začal po ČR šířit a infikovali se další lidé v řádu desítek či stovek.

Lidé by podle něj neměli cestovat do rizikových regionů, pokud to není nutné. Diplomacie aktuálně nedoporučuje do regionu Lombardie a Benátska cestovat do doby vyřešení sanitární situace.

Koronavirem, který se od prosince šíří z Číny, se ve světě infikovalo přes 87.500 lidí a vyžádal si bezmála tři tisíce obětí. Většina případů se týká pevninské Číny, v Evropě je nejvíc zasažena Itálie. O nových případech informovaly dnes i okolní země.