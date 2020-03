V Česku je už 434 nakažených koronavirem

Počet vyléčených zůstává zatím podle ministerstva stejný, a to tři lidé. Vláda dnes zakázala vývoz léčiv dovezených do České republiky. Ošetřovné by se mělo vyplácet za celou dobu epidemie, co budou platit zákazy a školy zůstanou zavřené.

Tři uzdravení pacienti, kteří se léčili v ústecké nemocnici, jsou z Děčína. Tito lidé, kteří lyžovali v severní Itálii, byli mezi prvními nakaženými novým typem koronaviru.

Zatímco tři lidé se již z nemoci COVID-19 způsobené novým koronavirem už plně vyléčili, tři jiní nakažení jsou podle dosavadních informací vlády ve velmi vážném až kritickém stavu. "To jsou dva řidiči a jedna paní na Bulovce. Všichni jsou na jednotce intenzivní péče, pod ventilací. Bohužel stav jednoho z pacientů je vážný, ti dva další jsou údajně stabilizovaní," řekl premiér Andrej Babiš odpoledne.

V Česku se nákaza koronavirem poprvé prokázala 1. března. Kvůli šíření koronaviru platí v republice nouzový stav, výrazné omezení volného pohybu lidí i většiny aktivit. Situaci bude vláda řešit znovu ve středu i ve čtvrtek.

Vláda dnes nařízením zakázala vývoz léčiv dovezených do České republiky. Novinářům to po zasedání kabinetu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Opatření proti tzv. reexportům, který navrhlo ministerstvo zdravotnictví, má podle předsedy vlády zajistit, aby léky zůstaly k dispozici českým občanům.

"Nařízení zakazuje dodání všech registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území ČR do členských států EU a vývoz těchto léčebných přípravků do jiných zemí než zemí Evropské unie," uvedl Babiš. Dodal, že jde o reexporty, kdy někdo do ČR doveze léky a následně by je vyvezl. "Jde o to, aby léky zůstaly k dispozici občanům," dodal.