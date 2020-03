V Česku jsou téměř 3000 nakažených koronavirem. Zemřelo 23 lidí

Dnes před 09:00 ministerstvo zdravotnictví uvádělo na svém webu 11 vyléčených a 17 úmrtí. Všichni zemřelí byli podle Vojtěcha lidé trpící dalšími chorobami nebo lidé ve vyšším věku. V nemocnicích po celé ČR dobrovolně pomáhá přibližně 2000 mediků z lékařských fakult, celkem se jich přihlásilo asi 5000 ze všech osmi lékařských fakult.

Nárůst počtu případů COVID-19 v Česku zatím dál zpomaluje, za dnešek k 18:30 jich zatím přibylo 125 na celkových 2942. V neděli činil denní nárůst 160 případů, v sobotu 262, v pátek dokonce 373. V posledních dnech ale klesá také počet provedených testů na koronavirus. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Pokud by počet nových případů po zbytek dne již výrazněji nestoupal, mohl by být dnešní denní nárůst nejnižší od minulého pondělí, kdy přibylo 126 nemocných.

V posledních dnech ale klesal i počet testů na COVID-19. Zatímco v pátek jich bylo 5247, což byl zatím nejvyšší počet testů v Česku za den, v sobotu bylo provedeno zhruba 4300 testů a v neděli asi 2800.

V nemocnicích skončilo podle údajů k neděli 29. března 277 lidí s nemocí COVID-19. Zhruba pětina z nich byla podle údajů na webu ministerstva ve vážném stavu, naopak téměř čtvrtina se již z nemoci vyléčila, nebo byla propuštěna do domácí karantény.

V neděli ministerstvo zdravotnictví ohlásilo pět úmrtí na nemoc COVID-19, v sobotu dvě úmrtí. S nemocí zemřela také zdravotní sestra z pražské Thomayerovy nemocnice. Mluvčí nemocnice Petr Sulek v neděli ČTK sdělil, že zdravotní sestra zemřela doma a s ohledem na přání rodiny nebude nemocnice uvádět žádné další informace.