V Česku přibylo v pondělí nejvíce nakažených za poslední měsíc

Nejvíce dosud potvrzených případů nákazy je v Praze, a to 1981. Více než 1000 nakažených hlásí rovněž Moravskoslezský a Středočeský kraj. V hlavním městě je i největší podíl případů nákazy na počet obyvatel. Na 100.000 obyvatel Prahy připadá více než 152 nakažených. Naopak v jižních Čechách evidují zhruba 28 nakažených na 100.000 obyvatel, což je nejméně v Česku.

Za pondělí zatím přibyli do statistik dva vyléčení. Rozšířila se ale bilance v předchozích dnech. "S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování," uvedlo ministerstvo.

V pondělí podle dosavadních údajů nikdo s nákazou covid-19 nezemřel. Pokud by tento údaj vydržel, byl by to první den bez oběti od 15. dubna. Podobně jako v případě vyléčených se ale i tato statistika mění zpětně. Dosud nejvíce zemřelých je v Praze, a to 93. V Moravskoslezském kraji zaznamenali 48 obětí, v Karlovarském 34, ve Středočeském 23 a v Ústeckém 21. Nejlépe je na tom Zlínský kraj se dvěma zemřelými.

U většiny nakažených má nemoc mírný průběh. K pondělnímu ránu bylo hospitalizováno 166 lidí s covidem-19, z toho 36 jich bylo v těžkém stavu.