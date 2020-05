V Dole Darkov se připravuje druhé plošné testování zaměstnanců

"Bude se to týkat zaměstnanců, kteří při prvním testování vyšli negativní. Nemůžeme nicméně vyloučit, že už v té době byli nakaženi a mohlo se to u nich projevit s odstupem. Druhé plošné testování by mělo odhalit právě tyto případy," řekl Kopřivník.

V souvislosti s druhou vlnou plošného testování hygienici vydali další mimořádné opatření. Zaměstnanci OKD jsou povinni se novému testování podrobit. Jde o pracovníky dolu, kteří byli negativně testování 18. května a následně ve dnech 22. až 25. května. V úterý se budou opakované testy provádět od 06:00 do 18:00, další testy zaměstnanců s negativním výsledkem z prvního testování se pak uskuteční ve dnech 6. až 9. června.

Dosud bylo pozitivně testováno 276 lidí. Mezi nakaženými je 201 zaměstnanců dolu, 71 jejich rodinných příslušníků a čtyři pracovníci jiných firem. Během prvního plošného testování na Dole Darkov udělali hygienici ve spolupráci se zdravotníky a vojáky 2543 odběrů.

"Více než 50 procent námi vyhledaných pozitivních osob bylo zcela bez příznaků a dalších cca 40 procent mělo příznaky velmi mírné," uvedli hygienici. Příznakem byla například zvýšená únava, kterou však horníci připisovali fyzicky náročné práci.