631 nakažených v ČR. Nemocnice u svaté Anny v Brně má prvního pacienta ve vážném stavu

Podle středečních informací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je pět nemocných ve vážném stavu. Prvního pacienta s nemocí COVID-19 ve velmi vážném stavu dnes přijala Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Devětapadesátiletý muž je napojen na plicní ventilátor. Nemocnici vyčlenil stát spolu s pražskou Nemocnicí na Homolce pro pacienty v nejtěžších stavech s nákazou koronavirem.

Na přítomnost viru bylo podle údajů ministerstva zdravotnictví z dnešního rána otestováno přes 9400 lidí. Ve středu laboratoře vyšetřily 1738 lidí.

Aktuálně je v ČR pozitivních 631 pacientů. Právě jsme zveřejnili čerstvá data. Stránku pro vás neustále vylepšujeme. Najdete tam přehlednější i nové statistiky. Aktualizace odteď bude každý den k 9 a 18 hodině. Sledujte 👉https://t.co/3mbH9UJyt1 — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 19, 2020

Analyzovat testy na koronavirus by mohly také Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Státní veterinární ústav Jihlava. Zvládly by stovky analýz denně, sdělili dnes ČTK zástupci ministerstva zemědělství. Úřad dnes nabídku na využití jemu podřízených institucí navrhl ministerstvu zdravotnictví.

V Česku platí od půlnoci v souvislosti s bojem proti šíření nového koronaviru zákaz vycházení bez zakrytí nosu a úst. Ode dneška je také v prodejnách potravin nebo lékárnách doba mezi 10:00 a 12:00 vyhrazena pro lidi starší 65 let.

Svatá Anna má prvního pacienta s koronavirem v těžkém stavu

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně přijala prvního pacienta s nemocí COVID-19 ve velmi vážném stavu. Devětapadesátiletý muž je napojený na plicní ventilátor, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Nemocnici vyčlenil stát spolu s pražskou Nemocnicí Na Homolce pro pacienty v nejtěžších stavech s nákazou koronavirem.

Nemocnice ležící v centru města pacienta přijala ve středu večer od Fakultní nemocnice Brno se sídlem v Bohunicích, v níž je klinika infekčních chorob a odebírají se tam vzorky na koronavirus. Svatoanenská nemocnice se bude starat o nejtěžší případy, bohunická nemocnice o zbylé pacienty s koronavirem. "Muž byl přivezen z infekční kliniky Fakultní nemocnice Brno jako první pacient s onemocněním COVID-19 v těžkém stavu," uvedla Lipovská. Dodala, že muž leží na anesteziologicko-resuscitační klinice.

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně má pro pacienty v těžkém stavu vyčleněno v první fázi 30 lůžek s plicními ventilátory. Fakultní nemocnice Brno má pro ostatní pacienty s koronavirem vyčleněno asi 100 lůžek a další stovky má v záloze.

V Opočínku u Pardubic bude mezisklad zdravotnického zboží z Číny

Zdravotnický materiál dopravený letecky na pardubické letiště z Číny na ochranu před koronavirem se bude vozit do meziskladu v blízkém Opočínku Odtud se bude rozvážet do jednotlivých krajů, řekl dnes ČTK hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

"Z letadel by to měla do Opočínku dovážet armáda a z Opočínku po evidenci následně hasiči do jednotlivých krajů, kteří budou materiál postupně distribuovat," uvedl Netolický.

V Pardubicích by měl podle jeho informací přistát první letoun An-124 Ruslan v sobotu v 11:00. Ještě v noci na pátek přiletí z Číny letadlo Smartwings na letiště v Praze.

V Opočínku je policejní sklad s volnými skladovými prostory. Pro skladování se bude využívat také nyní uzavřená letištní hala civilního letiště v Pardubicích. Pardubický kraj i město Pardubice jako akcionáři s tím souhlasí. "Jde hlavně o uskladnění, nakládku či vykládku při nepřízni počasí. Aspoň budou prázdné prostory civilní části letiště nyní sloužit dobré věci, když nemohou létat z a do Pardubic dopravní letadla," uvedl Netolický.

Velkokapacitní ukrajinský letoun An-124 Ruslan, který si ČR najímá, by měl přepravit 30 milionů roušek. Další zdravotnický materiál mají přepravit soukromá letadla. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v úterý podepsal příslušnou smlouvu se Smartwings a Czech Airlines.