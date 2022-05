Češi už víc spořit nemohou. I kvůli inflaci jim docházejí peníze

Když k tomu přidáme větu, která plyne také ze statistik ČSÚ, o tom, že se v Česku za první čtvrtletí letošního roku úspory domácností drží stále ve velké míře, může nás napadnout jednoduchá otázka: Proč si lidé nespoří ještě víc, když je taková inflace a ceny začínají skákat doslova jako divoká zvířata?

To prohlášení statistiků o úsporách domácností říká, že jejich celková míra zůstává stále vysoká. Analytici k tomu pak dodávají, že i tento výsledek může tvořit nějaký „polštář“, aby spotřeba domácností drasticky nepropadla i v podmínkách rychle rostoucí inflace. Například komentář ekonomů Komerční banky ke zpřesněnému odhadu detailu ze sektorových národních účtů zveřejněného na konci letošního března (za 1. čtvrtletí roku) uvádí, že reálné peněžní a nepeněžní příjmy domácností v závěrečném čtvrtletí loňského roku vzrostly o 1,5 %, meziročně pak o 0,1 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele ale mezičtvrtletně poklesla o 2,6 %, což se následně promítlo do růstu míry úspor, a to na 18,4 %. Ve srovnání s přechozím čtvrtletím tak byla míra úspor domácností vyšší o 1,9procentního bodu, ve srovnání s loňským rokem se však jedná o pokles o 6,4procentního bodu.

Jak je to tedy s těmi úsporami lidí? Proč si nespoří víc? Vědí, že se jim to nevyplatí kvůli vysoké inflaci a relativně nízkým úrokovým sazbám na spořících účtech? Nebo kvůli něčemu jinému? „Odpověď je jednoduchá,“ řekla serveru EuroZprávy.cz Olívia Lacenová, hlavní analytička společnosti Wonderinterest trading Ltd. Podle ní se totiž lidé v Česku obávají dalšího zdražování, proto nakupují do zásoby. „Podobný scénář lze v současnosti pozorovat například v Rusku, kde inflace v důsledku sankcí uvalených západními zeměmi roste raketovým tempem a v dubnu dosáhla 17,83 procenta meziročně. Místní spotřebitelé začali nakupovat více základních potravin, ale i dalšího zboží, například automobilů, protože se obávají, že ceny ještě výrazněji vzrostou. Tento efekt by měl být pouze dočasný a postupně by mělo dojít k ‚utahování opasků‘ a poklesu individuálních výdajů,“ uvedla pro server EuroZprávy.cz Olívia Lacenová.

Specializované finanční servery při svých analýzách, například Měšec.cz, během května letošního roku konstatovaly, že tuzemské finanční domy, dokážou lidem nabídnout třeba na spořicích účtech až 6 % ročně. „Ale je to jen naoko, reálná dosažitelná úroková sazba je 4 až 5 % ročně bez dalších složitých podmínek. A to není špatná nabídka a je z čeho vybírat,“ konstatovala na svých stránkách analýza spořících účtů serveru Měšec.cz A k podobným výsledkům dochází i většina dalších finančních online periodik. Přesto se i podle zjištění serveru iRozhlas.cz vklady českých domácností u bank v březnu letošního roku, přes všechna zmíněná prohlášení v tomto textu, poprvé za téměř pět let snížily. Naposledy se tak stalo v květnu 2017. Proti únoru klesly o 26 miliard korun na 3,04 bilionu korun. iRozhlas.cz konstatuje, že za jeden měsíc letošního roku se tak snížily téměř o procento, což je nejrychlejší meziměsíční pokles od května 2013. Závěry vyplývají z výpočtů společnosti CRIF na základě dat České národní banky a portálu www.informaceofirmach.cz.

Pravdou v otázce o tom, proč není míra úspor při vysoké inflaci vyšší, může být i to, že si velké procento lidí, kteří třeba byli ještě před érou vysoké inflace schopni odkládat část svého výdělku, už nyní tuto schopnost ztratilo. I podle zprávy serveru iRozhlas.cz může jít dále o tzv. odloženou spotřebu z předchozích období. „Tomu by napovídal růst úvěrů na spotřebu. Celková výše úvěrů pro domácnosti meziměsíčně (v březnu, pozn. red.) vzrostla o 15 miliard korun. Objem úvěrů na bydlení se zvýšil o 12 miliard a objem úvěrů na spotřebu o tři miliardy korun,“ konstatuje iRozhlas.cz.

Sečteno, podtrženo. Lucía Žárská, analytička společnosti ProfitLevel, k otázce na to, proč si lidé právě dnes více nešetří, řekla serveru EuroZprávy.cz následující: „Krátká odpověď zní: Protože nemají peníze na spoření. Je všeobecně známo, že inflace postihuje jak nejchudší, tak střední třídu. A bohužel se již blížíme k bodu, kdy lidé budou muset brát ze svých úspor, aby přežili měsíc, protože inflace nekontrolovatelně roste.“ Podle analytičky se navíc mnozí lidé domnívají, že jsme teprve na začátku. „Samozřejmě je vždy lepší peníze šetřit nebo investovat, než je utrácet, ale vzhledem k rostoucím nákladům na potraviny a energie dost lidem již mnoho peněz nezbývá. Jsem přesvědčená, že lidé, kteří si mohou dovolit na konci měsíce ušetřit nějaké peníze, tak učiní, ale lidé, kteří jsou již na pokraji chudoby, to udělat nemohou, ani kdyby chtěli,“ dodala Žárská.