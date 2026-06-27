Rady na extrémně teplý víkend. Víme, kteří lidé by vůbec neměli chodit na slunce

Jan Hrabě

Jan Hrabě

27. června 2026 9:09

Letní počasí
Letní počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Jak lépe zvládnout extrémní víkendové teploty? Jaké dopady očekávat a co dodržovat? Meteorologové již v pátek vydali seznam doporučení, kterými bude dobré se během volných dnů řídit. Připomeňme, že není vyloučeno, že padne absolutní český teplotní rekord. 

Předpověď totiž očekává víkendové maximální teploty kolem 40 °C. Jak meteorologové upozornili, takové vedro představuje riziko pro všechny z nás. Zranitelnějšími skupinami jsou staří a nemocní lidé, malé děti a těhotné ženy. "Tito lidé by se měli slunci a vysokým teplotám během víkendu zcela vyhnout," radí hydrometeorologický ústav před nadcházejícím víkendem. 

Lidé by se například měli vyhýbat pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dodržovat pitný režim se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, vyhýbat se vyšší fyzické i psychické zátěži, zejména v době maximálních teplot. Rozhodně také nikdy nenechávejte děti či zvířata v zaparkovaných automobilech.

Větrat by se mělo v chladnější části dne, většinou brzy ráno. Klimatizace by měly být nastavené tak, aby organismus nebyl vystaven příliš velkému tepelnému šoku při přechodech ven nebo dovnitř. Rozdíl by neměl přesahovat pět až osm stupňů. Chytré není ani rychlé ochlazení skokem do vody. 

Při tropech hrozí vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Meteorologové očekávají vysokou zátěž zdravotnického systému a sociálních služeb a výrazný pokles výkonnosti pracujících s výrazným zvýšením rizika pracovních úrazů nebo onemocnění, zejména u venkovních profesí nebo prací v dusném prostředí.

Vyloučeny nejsou komplikace zejména v dopravě, živočišné výrobě, energetice a službách. Pravděpodobný bude vliv na kolejovou dopravu, hrozí deformace a lom kolejnic. Může dojít i k deformacím silničních povrchů. 

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Zdroj: Libor Novák

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