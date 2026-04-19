Výročí nejznámějšího pochodu. Mezi Prahou a Prčicemi se chodí již 60 let

Bylo 17. dubna roku 1966, kdy se poprvé uskutečnil dnes již tradiční dálkový pochod Praha–Prčice. Turistická akce se tedy pořádá přesně 60 let. Jak nejznámější pochod v republice vznikl a jak se proměňoval?
Akci s názvem „pochod Praha–Prčice“ od počátku pořádá Klub českých turistů. U samého založení pochodu stáli především dva muži: Jiří Dvořák a Stanislav Rataj. Tito turisté prý jednou seděli u stolu a promýšleli ideální cíl cesty z Prahy, aby ho účastníci zvládli dojít před setměním. Jejich úvahy náhle přerušila paní Běla Dvořáková servírující porce na talíře a se slovy: „Je čas oběda, běžte s tím už do Prčic!“ A tak se rázem zrodil cíl pochodu! Jak ovšem pan Dvořák, zakladatel akce, později přiznal, jednalo se o vymyšlenou historku. Prčice, to byla obec, odkud pocházel druhý ze zakladatelů Stanislav Rataj, a tak se jako cíl cesty nabízela.
Z Prahy, konkrétně z Komořan, vyrazilo do Prčic v prvním ročníku pochodu celkem 469 turistů, kteří urazili 65 kilometrů. Teprve později v rámci pochodu vzniklo několik různě dlouhých a náročných tras, dnes jich je přes dvacet. Nejvíce jich bylo 24, a to v roce 1984. Nejméně pak v roce 1994, to jich bylo jen devět.
Prodloužila se i trasa nejdelší, dnes čítá více než 70 kilometrů. V prvních letech se chodilo z Prahy do Prčic v dubnu, roku 1973 se termín pochodu přesunul na květen. Od tohoto roku také účastníci dostávají v cíli jako památku placatou plastovou botičku s nápisem a rokem. Barva suvenýru se každoročně mění, nikdy není předem avizována, a tak bývá pro účastníky vždy překvapením.
Botiček se pokaždé vyrábělo o dost více, než se předpokládalo účastníků. Ovšem v historii celkem dvakrát bylo botiček výrazně méně než turistů. V roce 1976 a poté v roce 2003 vyráběly odměny pořadatelé až dodatečně a těm, na které se v cíli už nedostalo, se poslaly domů poštou.
Související
55. ročník pochodu Praha-Prčice: První turisté vyšli už v 5 ráno
Na pochod Praha - Prčice se dnes vydalo více než 26 tisíc turistů
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Trumpovi dochází trpělivost. Írán opět varoval před ničivými americkými útoky
před 1 hodinou
Výročí nejznámějšího pochodu. Mezi Prahou a Prčicemi se chodí již 60 let
před 1 hodinou
Nebezpečná výživa je i v Česku, přiznala firma. Hygienici varovali rodiče
před 2 hodinami
Hormuzský průliv zůstává uzavřen. Dva tankery se přes Íránce nedostaly
před 3 hodinami
Vystrčil nemůže letět armádním letounem na Tchajwan, rozhodla vláda
před 4 hodinami
V Rakousku se objevila nebezpečná dětská výživa. Případ se řeší i v Česku
před 5 hodinami
Šestá osoba je ve vazbě kvůli teroristickému útoku v Pardubicích
před 6 hodinami
Tragédie v Kyjevě. Muž zastřelil několik lidí, zlikvidovala ho policejní zásahovka
před 6 hodinami
Nedělní počasí bude deštivé i bouřlivé, upozornili meteorologové
před 7 hodinami
Mírová dohoda s USA je daleko, prozradil Teherán
Aktualizováno včera
Nové napětí v Hormuzském průlivu. Lodě hlásí, že se dostávají pod palbu
včera
Zbývá poslední jméno. StarDance odhalila již devět profesionálních tanečníků
včera
Rulíka nahradí silné trenérské duo. Moták a Gross začnou po mistrovství světa
včera
USA se nenechají vydírat, vzkázal Trump do Teheránu
včera
Írán hodlá kontrolovat průliv až do konce války. Ozval se i Chameneí
včera
Je neprávem pozapomenuta. Před 120 lety převzala Nobelovu cenu první Češka
včera
Pohřeb Jana Potměšila bude veřejný. Proběhne ve známém pražském kostele
včera
Maďarské volby ještě nejsou uzavřené. Magyarova Tisza získala další křesla
včera
Feriho propuštění se bude řešit znovu u okresního soudu
včera
Policie si převzala dalšího podezřelého v pardubické kauze
