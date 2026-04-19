Výročí nejznámějšího pochodu. Mezi Prahou a Prčicemi se chodí již 60 let

Lucie Žáková

19. dubna 2026 14:45

Pochod Praha-Prčice

Bylo 17. dubna roku 1966, kdy se poprvé uskutečnil dnes již tradiční dálkový pochod Praha–Prčice. Turistická akce se tedy pořádá přesně 60 let. Jak nejznámější pochod v republice vznikl a jak se proměňoval?

Akci s názvem „pochod Praha–Prčice“ od počátku pořádá Klub českých turistů. U samého založení pochodu stáli především dva muži: Jiří Dvořák a Stanislav Rataj. Tito turisté prý jednou seděli u stolu a promýšleli ideální cíl cesty z Prahy, aby ho účastníci zvládli dojít před setměním. Jejich úvahy náhle přerušila paní Běla Dvořáková servírující porce na talíře a se slovy: „Je čas oběda, běžte s tím už do Prčic!“ A tak se rázem zrodil cíl pochodu! Jak ovšem pan Dvořák, zakladatel akce, později přiznal, jednalo se o vymyšlenou historku. Prčice, to byla obec, odkud pocházel druhý ze zakladatelů Stanislav Rataj, a tak se jako cíl cesty nabízela.

Z Prahy, konkrétně z Komořan, vyrazilo do Prčic v prvním ročníku pochodu celkem 469 turistů, kteří urazili 65 kilometrů. Teprve později v rámci pochodu vzniklo několik různě dlouhých a náročných tras, dnes jich je přes dvacet. Nejvíce jich bylo 24, a to v roce 1984. Nejméně pak v roce 1994, to jich bylo jen devět.

Prodloužila se i trasa nejdelší, dnes čítá více než 70 kilometrů. V prvních letech se chodilo z Prahy do Prčic v dubnu, roku 1973 se termín pochodu přesunul na květen. Od tohoto roku také účastníci dostávají v cíli jako památku placatou plastovou botičku s nápisem a rokem. Barva suvenýru se každoročně mění, nikdy není předem avizována, a tak bývá pro účastníky vždy překvapením.

Botiček se pokaždé vyrábělo o dost více, než se předpokládalo účastníků. Ovšem v historii celkem dvakrát bylo botiček výrazně méně než turistů. V roce 1976 a poté v roce 2003 vyráběly odměny pořadatelé až dodatečně a těm, na které se v cíli už nedostalo, se poslaly domů poštou.

