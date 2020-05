Česko dnes uvolní režim na hranicích

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dnes se uvolní režim na hranicích Česka, omezený dříve kvůli šíření koronaviru, a otevírají se také další letiště pro mezinárodní lety. Kontroly na hranicích s Rakouskem a Německem budou ode dneška pouze namátkové a otevřou se všechny silniční a železniční přechody mezi Českou republikou a těmito zeměmi. Na pondělním jednání to schválila vláda. Kvůli koronaviru kabinet 16. března zakázal cizincům vstup do Česka a Čechům cestování do zahraničí. Zákaz cest do ciziny pro Čechy byl částečně uvolněn 24. dubna.