Hranice se neotevřou dříve než v červnu, uvedl Vojtěch

Ode dneška mohou Češi v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí. Do ciziny mohou jet například z pracovních důvodů, navštívit lékaře nebo rodinu.

"U rozvolnění cestování do zahraničí se bavíme o poslední fázi a je otázka, kdy toto nastane. Určitě ne dříve než v červnu za nějakých podmínek. A pokud jde o nějaké všeobecné cestování všude, kam člověk chce cestovat, tak nevím, jestli se bavíme o tomto létě. Bude záležet na situaci v příslušných zemích," uvedl. Zmínil například, že situace ve Španělsku, Velké Británii či Spojených státech není epidemiologická situace dobrá.

První zákaz cestování přes hranice kabinet přijal s účinností od soboty 14. března, týkal se jen vymezených rizikových zemí. Už o dva dny později, tedy od pondělí 16. března, restrikci rozšířil na všechny státy. Osoby, které vycestují v odůvodněných případech z ČR, policie zaeviduje. Až na výjimky budou muset po návratu do čtrnáctidenní karantény.

Do karantény nebudou muset lidé, kteří vycestují na dobu kratší než 24 hodin, a to v případech, kdy půjde o zaměstnance záchranných složek, kteří museli zasahovat v sousedním státě, nebo zemědělce, kteří musejí kvůli práci vyjet během dne do sousední země. Do karantény nebudou muset ani občané, kteří musejí za hranice jet k lékaři, veterináři, na pohřeb, k soudu, na úřad nebo krátkodobě vyjet pečovat o rodinu.

Pravidla se od dneška změnila i pro takzvané pendlery. Vrátit do ČR se budou moci po 14 dnech práce v cizině, následná dvoutýdenní preventivní karanténa zůstává. Doposud museli v zahraničí zůstávat minimálně tři týdny. Výjimku z tohoto pravidla mají zaměstnanci ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaného záchranného systému. Nově k nim přibyli pracovníci kritické infrastruktury.