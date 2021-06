Lidé na sociálních sítích svolávají pomoc pro Hodonínsko, zjišťují situaci

Šíří se také i poplašné zprávy, zjistila ČTK z profilů zejména na Facebooku.

"Dá se projet do Mikulčic? Nevíte, jaká je situace v Pánově? Víte něco o požáru v Lužicích?" na facebookovém profilu Hodoňáci se lidé snaží zjistit, jak vypadá situace v jejich okolí, ale třeba i to, zda mají v pátek poslat děti do školy. Sdílejí také fotografie a videa z postižených míst i záběry tornáda, které se Hodonínskem prohnalo. Šokující záběry tornáda sdílel na Twitteru i portál Intersucho.cz.

We are not in Colorado, US state.

This is Czech Republic, south Moravia, closed to Austria border. Today 24.6.2021, evening…..



Wir sind nicht in Colorado, USA.

Das ist Tschechien, Südmähren, nahe der österreichischen Grenze. Heute 24. 6. 2021 Abend ... pic.twitter.com/ZkJw7Y3U4w — www.intersucho.cz (@Intersucho) June 24, 2021

Krátce poté, co začalo být jasné, že na Hodonínsku nastala rozsáhlá přírodní katastrofa, vytvořili Jakub Bartoník a Martin Bušek z Mikulčické části Těšice událost organizující pomoc pro nejpostiženější místa. "Nikdy jsem nikoho o nic nežádal. Prosím, kdo můžete, přijeďte pomoct na Podluží do obcí Hrušky, Týnec, Moravská Nová Ves, Lužice. Proletělo tudy tornádo," žádají v události a prosí všechny o její sdílení. Během necelé hodiny zareagovalo na událost 304 lidí, kteří se na pomoci chtějí podílet. Kemp Josef v Dubňanech nabízí ubytování rodinám s dětmi i ostatním zasaženým dnešní bouří a to až 25 míst.

Zároveň se na Facebooku objevila poplašná zpráva, že kvůli tornádu v hodonínské zoo utekli tygři. Jak vedení zoologické zahrady, i další lidé, kteří mají k zahradě blízko, ale upozorňují, že se jedná o poplašnou zprávu. "Ubezpečujeme vás, že všechna nebezpečná zvířata v hodonínské zoo jsou ve svých ubikacích," napsala zoo na svůj profil.