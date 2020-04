Počet nakažených v ČR stále roste. Zemřelo 67 pacientů s covid-19

Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Počet testů za dnešní den zatím není známý, o víkendu ale bývá obvykle nižší než ve všední dny.

Blížíme se stovce. Počet uzdravených z koronaviru vzrostl na 96! — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) April 5, 2020

Tři z nových úmrtí jsou z dnešního dne, jde o dva seniory nad 60 let z Prahy a Olomouckého kraje a člověka do 50 let, u kterého ministerstvo kraj neuvedlo. Zbylá dvě úmrtí, která ministerstvo nově zaznamenalo, jsou z dřívější doby. Smrt člověka pod 50 let s nemocí covid-19 z Pardubického kraje, která je podle webu také z dnešního dne, byla započítána už do ranních údajů.

Počet nových případů nákazy je dnes zatím výrazně nižší než v sobotu, kdy v Česku mezi nakažené přibylo 282 lidí. V pátek ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 332 nových nemocných, nejvíce za předchozích sedm dní. V pátek však laboratoře také provedly 6889 testů, zatím nejvíc za jeden den. V sobotu bylo testů 6134, celkem zatím včetně opakovaných u stejného člověka podle údajů z dnešního rána 80.304.

Z nakažených připadá víc než čtvrtina na Prahu. V hlavním městě je také koronavirus nejrozšířenější, na 100.000 obyvatel zde připadá víc než 84 nakažených. Následuje Olomoucký kraj s víc než 63 nemocnými na 100.000 obyvatel. Nejméně zasažený je nadále Jihočeský kraj s necelými 19 případy na 100.000 obyvatel.

Z Česka má nemoc podle údajů hygieniků 86 procent nakažených, zbytek si ji přivezl ze zahraničí, zejména z Rakouska a Itálie. Nejvíce nemocných je ve věku mezi 45 a 54 lety, téměř pětina. Na děti do 14 let připadá zhruba pět procent. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za nejvíce ohroženou skupinu, je mezi nakaženými téměř 18 procent.

V nemocnici je s onemocněním podle údajů ministerstva zdravotnictví k sobotě 383 lidí, z toho 86 ve vážném stavu. Jako vyléčení nebo do domácí karantény odešlo z nemocnic 183 lidí.