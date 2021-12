Stovky lidí demonstrují před budovou České televize

Demonstrující provolávali hesla: "Všechny lháře do žaláře", "Proč nám lžete?" nebo "Co vám za to dali, abyste nám lhali?" Řečníci na schodech před vchodem do budovy ČT zmiňovali údajně neobjektivní příspěvky ČT k očkování proti koronaviru a volali po vyváženém informování o epidemii. Účastníci mohli rovněž na místě podepisovat petici proti povinnému očkování.

Otevřeme Česko - Chcípl pes v posledních dnech pořádá sérii protestů. Hlavním tématem je odpor proti povinnému očkování a restriktivním opatřením v souvislosti s covid-19. Již v sobotu se sešlo v Brně na popud stejné iniciativy zhruba 800 lidí na demonstraci proti povinnému očkování. Před týdnem demonstrovalo na Václavském náměstí okolo 5000 lidí.