"Svině, bestie, hajzlové." Novinářka vlepila facku redaktorovi Sputniku. Má to ostrou dohru

Incident se odehrál v pražském hotelu Grand Majestic Plaza, kde se konalo Fórum Média 2019. Mezi fotografa a novináře prokremelského serveru Sputnik se přimotala novinářka Procházková, který mu vyčetla dezinformace, kterými je server nechvalně proslaven.

"Co si to dovolujete? Že se nestydíte!" zvýšila hlas a následně mi vyrazila mobil z ruky. O chvíli později mu vlepila facku. Redaktor ale zvednul svůj mobil a nadále se za ním schovával, vadilo mu totiž, že si ho fotograf fotí.

Incident, který se objevil na sociálních sítích, tamtéž komentovala celá řada lidí. Zatímco někteří se Procházkové zastali, jiní se postavili na stranu Sputniku.

"Teorie facky. Ta, co pošle k zemi, vyžaduje zpevněné zápěstí (Bud Spencer, Miroslav Kalousek) a vychází z ramene. Uvolněné zápěstí (Procházková) je klasickým plesknutím a spolu se záhlavcem (Macek) má spíše výchovný charakter," napsal k tomu na sociální síti expremiér Mirek Topolánek.

Na to mu zareagoval zmíněný Kalousek, který dodal: "Zápěstí musí být, pravda, zpevněno, leč úder nevychází z ramene, ale z levé nohy (u praváka). Rameno je pak jen přirozenou součástí rotačního pohybu celého těla. Tak dosáhneme nejvyššího výchovného efektu facky."

K incidentu se vyjádřil i hradní mluvčí Jiří Ovčáček. "Přesně tak to dopadá, když necháme do svého srdce vstoupit nenávist, před kterou stále varuji. Pokud s někým nesouhlasíme, a notabene jde o novináře, řešením opravdu nejsou facky a sprostota," napsal.

Forum Media 2019 (3:23) | zdroj: YouTube

Obsáhle reagoval například Tomio Okamura, který na sociální síti uvedl: "Novinářka sluníčkářského Deníku N (přezdívaného Deník nenávisti) Petra Procházková nám předvedla v praxi "chvilku pro demokracii" a zákeřně fyzicky napadla redaktora Sputniku Vladimíra Frantu jen pro to, že se jí nelíbí jeho komentáře. Podívejte se na video. Chválím redaktora Frantu, že zachoval klid a na neskutečně agresivní vulgární útok nereagoval. Tady vidíme v praxi, jak si někteří elitní sluníčkáři představují výměnu názorů. Šíří nenávist, fyzicky napadají, pískají na názorové odpůrce a společensky je šikanují."

"Takže, když oni každodenně lžou, rozeštvávají lidi, provokují, vyhrožují a občansky likvidují názorově nepohodlné lidi, tak to je podle nich v pořádku, a máme to trpět. Ale když někdo o nich napíše něco kritického, tak se kolektivně hned mstí nebo přistupují k násilí. A využívají k tomu i Českou televizi a Český rozhlas. Je to nastupující nová totalita," dodal.

S o poznání odlišnou reakcí přišel režisér Jan Hřebejk. "Tyhle lidi si nic jiného nezaslouží, klobouk dolů, reakce paní Petry Procházkové je naprosto na místě," napsal.

Incident schválil i bývalý europoslanec Jaromír Štětina: "Petro, to, žes dala Sputniku přes hubu, je správné," napsal. "Ta facka přistála na tváři vojína hybridni valky, kterou proti nám vede Kreml. Aeronet se snaží zničit naši demokracii. Nezaskodi to připomenout fackou," dodal o něco později.

Opačně to vidí například písničkář Pepa Nos. "„Zřejmě je to teď myšleno a vyžadováno takto: I my máme být jako oni a jako ony. Každé té svini, bestii, hajzlyni, hnusačce, zrůdám, paznehtům a paznehtkám máme dát při každém setkání po tlamě. Je to naše občanská povinnost a morální nutnost," napsal.