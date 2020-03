V Česku je 2829 nakažených koronavirem, za neděli přibylo 160 případů

Nižší přírůstek počtu nakažených byl podle webu naposledy v pondělí 23. března, kdy přibylo 126 případů. Ministerstvo ale zatím nezveřejnilo počet testů provedených během neděle. Na svém webu stále uvádí 40.700 testů, což je údaj z nedělního rána. V sobotu bylo testů 4326, tedy zhruba o 18 procent méně než v pátek. Denní počty testů byly nižší než v pátek už o předchozím víkendu.

Mezi oběti nemoci v neděli přibyla seniorka z domova důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu, kde se nakazilo 20 z 22 klientů a devět pracovníků. S nemocí COVID-19 zemřela také zdravotní sestra z Thomayerovy nemocnice, která se tak zřejmě stala první obětí nemoci COVID-19 mezi zdravotníky.

V nemocnici bylo s nemocí COVID-19 podle pátečních údajů 227 lidí, z nich 45 v těžkém stavu nebo s vysoce intenzivní péčí.

Nejvíce nakažených je nyní v Praze, na kterou připadá víc než čtvrtina nemocných. Víc než desetina ze všech případů je ze Středočeského a také z Moravskoslezského kraje.

V Česku se podle hlášení krajských hygienických stanic nakazilo 81 procent lidí, zbytek v zahraničí, zejména v Itálii a Rakousku. Téměř 54 procent nakažených tvoří muži.

Nejvíc lidí s nákazou, téměř pětina, je shodně ve věkových skupinách 35 až 44 let a 45 až 54 let. Děti do 14 let tvoří necelých šest procent. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považování za nejvíce ohroženou skupinu, je mezi nemocnými skoro 14 procent.

První tři případy onemocnění oznámilo Česko 1. března. Počet pacientů vyléčených z nemoci COVID-19 se změnil naposledy minulý týden v pátek, kdy lékaři oznámili 11. případ.

Ve světě mají nyní nejvíce potvrzených případů koronaviru Spojené státy. Podle televize CNN počet nakažených Američanů překročil 137.000 a na 2400 lidí v USA na nákazu zemřelo. Nejvíce obětí nemoci COVID-19 má Itálie, kde počet mrtvých přesáhl hranici 10.000 a počet infikovaných se blíží 100.000. Třetí nejvyšší počet nakažených, téměř 82.000, zaznamenala Čína, odkud se nový typ koronaviru rozšířil a kde nemoci podlehlo víc než 3300 lidí.