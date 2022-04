Průměrná sazba spotřebitelských úvěrů v březnu vzrostla výrazněji než v únoru

"Průměrné úrokové sazby spotřebitelských úvěrů rostou letos druhý měsíc v řadě, přesto se však jejich hodnoty pohybují prakticky na stejné úrovni, na které byly koncem roku 2021. Uvidíme, jakým směrem se banky vydají v dalších měsících vzhledem ke konkurenčnímu boji, který obvykle vrcholí v letním období, kdy pravidelně roste touha spotřebitelů pořídit si dovolenou na dluh," uvedla analytička úvěrů Broker Consultingu Michaela Pudilová.

V důsledku rostoucích úrokových sazeb centrální banky lze i v dalších měsících i letech očekávat zvyšující se sazby spotřebitelských úvěrů, řekl ČTK analytik Golden Gate CZ Marek Brávník. Ekonomický růst, nízké sazby a mírná inflace z minulých let nyní vystřídá opačný trend, což odpovídá průběhu hospodářských cyklů. Spotřebitelé by podle něj měli zvážit míru zadlužení a nástroje, které budou využívat.

Právě letní prázdniny a Vánoce dlouhodobě patří mezi klientsky nejoblíbenější období z hlediska spotřebitelských úvěrů. Dovolená na úvěr je ale podle Pudilové nejrychlejší cestou do dluhové pasti. "Spotřebitelé by měli dobře zvážit, zda jim dva týdny radosti stojí za následných sedm až deset let utahování opasků a strádání celé rodiny," dodala.

Březnové významné zvýšení průměrné sazby úvěrů na spotřebu souvisí s navýšením úrokových sazeb ze strany České národní banky. Díky celkově nižší částce úvěru a kratší době splatnosti poskytovaných spotřebitelských úvěrů ale není dopad na klienta tak výrazný jako u úvěrů hypotečních.

Většina bank uvádí úrokové sazby spotřebitelských úvěrů formulací 'od' určitého procentuálního vyjádření. Do konečné úrokové sazby klienta se však promítá jeho hodnocení, a to zejména rizikovost, celková úvěrová angažovanost a bonita. Obecně platí, že produkty, které klient dlouhodobě v pořádku splácí, nebo je již doplatil, jeho hodnocení vylepšují. Banky obvykle nahlížejí do bankovních i nebankovních registrů klientských informací, kde se tyto údaje shromažďují několik let zpětně. Pro hodnocení klienta je také rozhodující výše a stabilita jeho příjmů, vysvětlila Pudilová.