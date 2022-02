Kriminalisté našli tělo v zakopaném sudu, byl zalitý betonem

U soudu jim hrozí trest deseti až 18 let vězení. Na webu jihočeské policie to dnes uvedl její mluvčí Jiří Matzner. U muže vyšetřovatelé podali návrh na jeho vzetí do vazby.

Informace o zakopaném těle v sudu se podle mluvčího k policistům dostala loni od jejich kontaktu z drogové scény. Pátrání je v říjnu přivedlo do domu na Jindřichohradecku, kde tělo zabalené v látce a ukryté v plastovém sudu našli pod betonovou podlahou ve sklepě. "V sudu je 26letý muž se smrtelným bodným zraněním hrudníku. Kriminalisté zjistili i totožnost této oběti, pocházel ze Slovenska a narodil se v roce 1986," uvedl Matzner.

Vyšetřovatelé pak podle mluvčího týdny zjišťovali, jak se muž ze Slovenska dostal do Jihočeského kraje a kdo a kde ho naposledy viděl. Pátrání je přivedlo k nyní obviněné dvojici, čtyřiatřicetiletému muži ze Slovenska a ženě z Jindřichova Hradce narozené v roce 1993.

Vražda se stala v srpnu 2012. Obviněná podle policistů uspala doma svého přítele a pak dala znamení svému komplicovi, který vstoupil do bytu a v obývacím pokoji uspaného soka usmrtil nožem. "Ve sklepě domu ho pak v plastovém sudu zakopal metr pod podlahu a zalil betonem. Zda se inspiroval známými orlickými vraždami, to možná řekne až u soudu," doplnil Matzner.