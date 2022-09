Policie v pátek zadržela zahraničního převaděče, hrozí mu pět let vězení

Od začátku roku do čtvrtka už jihomoravští policisté zajistili 6305 cizinců, kteří se snaží dostat nejčastěji ze Sýrie do Evropské unie. Jejich cílovou destinací bývá nejčastěji Německo, případně Rakousko, řekl před dvěma týdny na brífinku ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Jihomoravští policisté od začátku roku také zadrželi 50 převaděčů. Letošní uprchlická vlna je podle Rakušana silnější než v roce 2015. V září ještě zesílila, protože za dva týdny na jižní Moravě policisté zadrželi 2931 cizinců a 17 převaděčů. Za celý loňský rok to přitom bylo 483 cizinců. Migranti často přecházejí přes obce poblíž hranice se Slovenskem.

I proto se snaží čeští policisté spolupracovat s kolegy z okolních zemí, tedy Slováky a Maďary, a zároveň téma řešit na půdě Evropské unie. Podle Rakušana však situace nemá jednoduché a rychlé řešení. Syřané utíkají z rozvrácené země, kde nemají žádnou vidinu budoucnosti.

Páteční převaděč nejprve od hranic ujížděl přes Petrov do Strážnice, snažil se různými manévry a vysokou rychlostí policisty setřást, což se mu nepovedlo. Proto utekl do polí. Když se začal policistovi vzdalovat, vypustil na něj služebního psa, který muže vypátral, jak se krčí v křoví.