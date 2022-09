Státní zástupkyně obžalovala žáka stíhaného za vraždu učitele

Aktualizováno 16:03 — Autor: ČTK

Státní zástupkyně podala obžalobu v případu vraždy učitele středního odborného učiliště v pražské Michli. Obviněný mladík, kterému bylo v době útoku 19 let, zůstává ve vazbě. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Doplnil, že až do přečtení obžaloby při hlavním líčení nebude ve věci poskytovat žádné další informace.