Senzace první kategorie. Fotbalového reprezentanta Součka by rád Bayern Mnichov!

Nejprve Souček ve West Hamu půlroku pouze hostoval, naplno do Londýna přestoupil letos v létě a od zté doby dává o sobě v zápasech nejlepší fotbalové ligy světa, tedy v anglické Premier League, hodně vědět. Vždyť v posledních dvou ligových zápasech se hned dvakrát dokázal trefit: jednou proti Manchesteru United, se kterým West Ham nakonec prohrál 1:3 a jednou proti Leedsu, se kterým naopak Londýňané vyhráli 2:1.

S informací, že má o Součka enormní zájem mnichovský velkoklub přišel v neděli server TeamTalk, přičemž tento velkoklub není rozhodně jediným zájemcem, který má českého fotbalistu v hledáčku. Není divu, že zrovna Bayern Mnichov kolem Součka poletuje, neboť sám tento německý klub počítá s tím, že za chvíli z klubu odejdou univerzální hráči s velkými zkušenostmi Javi Martínez a David Alaba. A pro Součka by tak v Bayernu místo být mohlo a to ve středu zálohy vedle německého reprezentanta Leona Goretzkyho.

Nebude to mít ale s případnou koupí Tomáše Součka Bayern jednoduché. Jak totiž server TeamTalk dodává, West Ham bude chtít za každou cenu Součka ve svém kádru udržet a už teď je prý pro něj přichystaná vylepšená smlouva s vyšší mzdou. A to všechno jn půlroku poté, co tam Souček podepsal svůj současný kontrakt.