Kloppova éra se blíží ke konci. Německý stratég sdělil, že po sezóně u Liverpoolu končí

"Chápu, že to může být pro spoustu lidí šok. Naprosto miluji tenhle klub, město, hráče, všechny v týmu. Ale dochází mi síly a je mi jasné, že nemůžu tuhle práci dělat donekonečna," uvedl svůj záměr Klopp.

Připomeňme, že přišel na Ostrovy v říjnu 2015, kdy tedy převzal Liverpool, se kterým se mu povedlo vyhrát první ligový titul po třiceti letech. Stalo se tak v sezóně 2019/20. Kromě toho byl se svými svěřenci hned třikrát ve finále prestižní Ligy mistrů, přičemž v roce 2019 tuto evropskou klubovou soutěž Liverpool ovládl, načež na to navázal triumfem v evropském Superpoháru a na klubovém mistrovství světa. V sezóně 2021/22 pak nedal Liverpool pod jeho vedením ostatním šanci jak v Anglickém, tak i Ligovém poháru.

"Vedení jsem své rozhodnutí oznámil už v listopadu. Všichni vidí trenéry, jak koučují tým během zápasů nebo tréninků, ale ta nejtěžší práce probíhá za oponou. Když jsme před sezonou plánovali posily, soustředění a další věci, poprvé jsem zapochyboval, jestli u toho budu i v dalších letech. Samotného mě to překvapilo, ale přirozeně jsem o tom začal přemýšlet," pokračoval ve svém prohlášení na tiskové konferenci bývalý trenér Mohuče a Dortmundu a dodal: "Na loučení ještě bude dost času. Teď bych si přál, abychom dali do zbytku sezony úplně všechno a vytěžili z ní maximum. A měli tak v budoucnu o důvod víc vzpomínat v dobrém."

Rozloučit by se mohl nejen s Liverpoolem, ale i s anglickým fotbalem ziskem trofeje. Konkrétně třeba s Ligovým pohárem, kde je už ve finále a kde na něj čeká londýnská Chelsea. Triumfovat klidně letos může i v Premier League, kde se aktuálně nachází ve vedení před Manchesterem City, stejně tak ještě může Liverpool pomýšlet na zisk trofeje v Anglickém poháru či v Evropské lize.

Klopp zároveň ujistil, že pokud bude někdy v budoucnu trénovat, nebude to v Anglii, protože sám uvedl, že v Anglii nikoho jiného než Liverpool trénovat rozhodně nebude. Kde jinde ale případně zakotví, to je zatím ve hvězdách. "Nevím, co budu dělat, protože jsem neměl čas o tom přemýšlet. Ať se v budoucnu stane cokoliv, tak nevezmu žádný klub ani reprezentaci v příštím roce (sezoně). A už nikdy nepovedu jiný anglický klub. To mohu slíbit. I v případě, že nebudu mít co jíst," řekl Klopp jasně.