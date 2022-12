Neymar je psychicky zničený. Překonal ale 51 let starý rekord, pogratuloval mu i Pelé

Připomeňme, že zmiňovaný čtvrtfinálový duel v základní hrací době gól nepřinesl. Až v prodloužení nejprve skóre otevřel právě Neymar a už se zdálo, že nasměroval svůj tým do vysněného semifinále. Jenže ve 117. minutě dokázali Chorvaté vyrovnat a dostat tak duel do penaltového rozstřelu, kde Brazilci selhali.

"Jsem psychicky zničený. Rozhodně je to porážka, která mě bolí nejvíc. Deset minut po konci zápasu jsem byl ochromený. Potom jsem se rozbrečel a nemohl jsem přestat. Bohužel to bude ještě hodně dlouho bolet," napsal konkrétně třicetiletý brazilský forvard na svém Instagramu a pokračoval: "Bojovali jsme až do konce. Jsem hrdý na své spoluhráče, nechybělo nám nasazení a obětavost. Tenhle tým si to zasloužil, my jsme si to zasloužili, Brazílie si to zasloužila... Bůh tomu ale tak nechtěl."

Náplastí na bolest, i když slabou, ale může být Neymarovi ta skutečnost, že díky mundialu v Kataru vyrovnal Pelého rekord v reprezentaci, když v ní nastřílel celkem 77 branek. Sám Pelé, jenž tento rekord držel dlouhých 51 let, mu za tento výkon pogratuloval. "Sledoval jsem, jak rosteš. Fandil jsem ti každý den. A teď ti mohu konečně pogratulovat, že jsi vyrovnal můj počet gólů za Brazílii. Oba víme, že je to víc než jen číslo. Naším největším úkolem je inspirovat spoluhráče, další generace a každého, kdo má rád náš sport," napsal Pelé pro změnu na svém Instragramu přímo z nemocničního lůžka v nemocnici v Sao Paulu, kde je v těchto dnech hospitalizován kvůli infekci dýchacích cest.

"Bohužel to nakonec není nejšťastnější den. Ale můj rekord tu byl přes 50 let a nikdo se mu ani nepřiblížil. Až ty jsi to dokázal. To ukazuje, jaký je to úspěch,“ zakončil Pelé svůj příspěvek, jenž napsal v den vyřazení Brazílie z turnaje.