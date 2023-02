Obránce Paris Saint-Germain Hakimího obvinila žena ze znásilnění

S Hakimím se seznámila v lednu na instagramu. V sobotu 25. února přijela k němu domů, kde ji prý znásilnil. Podle AFP to přišla oznámit na policejní stanici.

Hakimí přestoupil do PSG předloni v létě z Interu Milán za 60 milionů eur. Loni na podzim pomohl Maročanům k historickému postupu do čtvrtfinále mistrovství světa v Kataru.

V listopadu a prosinci roku 2022 si zahrál na Mistrovství světa, které pořádal Katar. V základní sestavě odehrál proti Chorvatsku (stříbrní medailisté z předchozího turnaje) první skupinové utkání dne 23. listopadu, ve kterém byla jeho rychlost zkouškou pro soupeřovu obranu, gól ovšem nepadl a zrodila se remíza. V hlasování fotbalových příznivců na BBC Sport dostal nejlepší hodnocení.

Proti Belgii 27. listopadu náležel mezi strůjce překvapivého marockého úspěchu proti bronzovému medailistovi z před čtyř let, když se na výhře 2:0 podílel jednak ofenzivními výpady a jednak utlumením Edena Hazarda. Po první výhře na mistrovství světa od roku 1998 se Maroko ve střetnutí proti Kanadě o čtyři dny později ucházelo o první postup do vyřazovacích bojů od své první účasti na turnaji v roce 1986. Výhra 2:1 nad Kanadou zaručila Maroku sedm bodů a první místo ve skupině a tedy postup do osmifinále. Hakimi byl zvolen nejlepším hráčem utkání podle odborníků FIFA.