Vědci umí zjistit rakovinu před nástupem příznaků. Nová metoda ji odhalí o pět let dříve

— Autor: Jan Fiala / EuroZprávy.cz

Díky novým poznatkům by se v dohledné budoucnosti dalo předcházet onkologickým onemocněním, a to pomocí krevních testů, které by mohly potvrdit existenci rakovinových buněk s pětiletým předstihem. Jelikož je rakovina zákeřná po svojí pozdní diagnózu, zachránily by se v takovém případě sta tisíce lidských životů.