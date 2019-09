Šestnáctiletá Greta Thunbergová, která je symbolickou postavou boje za lepší ochranu klimatu, se zúčastnila demonstrace před budovou OSN v New Yorku, kde se příští týden sejdou na klimatickém summitu světoví vůdci. Studenti v čele s mladou švédskou aktivistkou je chtějí přimět, aby přijali razantní opatření s cílem zabránit celosvětové ekologické katastrofě.

Over 4 million on #ClimateStrike today. In 163 countries. And counting...

If you belong to the small number of people who feel threatened by us, then we we have some very bad news for you:

This is just the beginning. Change is coming - like it or not. #FridaysForFuture pic.twitter.com/MHGRNx1tnH