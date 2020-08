Macron přiletěl do Bejrútu zničeného explozí. Lidé volali, aby provedl revoluci

Po příletu Macrona na letišti přivítal jeho libanonský protějšek Michel Aún.

"Pomůžeme v nadcházejících dnech zorganizovat další pomoc, na francouzské úrovni, na evropské úrovni," citovala Macrona agentura AFP. "Chci zorganizovat evropskou spolupráci a širší mezinárodní spolupráci," doplnil prezident k otázce pomoci pro Libanon.

VIDEO: 🇱🇧 French President Emmanuel Macron arrived in #Lebanon Thursday for a snap visit following the explosion at #Beirut port that killed more than 130 people and caused widespread destruction pic.twitter.com/2pf1zhk6HT