Bývalý syrský generál zodpovědný za program chemických zbraní žije v Libanonu pod ochranou USA, zjistila BBC

Bývalý syrský generál Bassam al-Hassan, který je obviněn ze spáchání zločinů proti lidskosti a v minulosti dohlížel na syrský program chemických zbraní, žije v Libanonu pod ochranou a s finanční podporou ze strany Spojených států a libanonských úřadů. Vyplývá to z vyšetřování stanice BBC a rozhlasové sítě NPR. Hassan, jenž působil jako blízký poradce sesazeného prezidenta Bašára Asada, získal útočiště výměnou za poskytování zpravodajských informací.
Dohoda s americkou Federální službou pro vyšetřování (FBI) a Ústřední zpravodajskou službou (CIA) byla podle zjištění novinářů uzavřena na jaře roku 2025. Významný syrský vojenský činitel souhlasil se spoluprací výměnou za zajištění rezidence, ochrany a pokrytí životních nákladů. Finanční prostředky mu američtí zástupci zasílají přes zprostředkovatele, aby obešli sankce, které na Hassana dříve uvalily Washington i evropské země.
Hlavním důvodem zájmu amerických služeb jsou informace o osudu amerického novináře Austina Tice, který zmizel v Sýrii v roce 2012. Hassan vyšetřovatelům sdělil, že Tice byl popraven na přímý rozkaz prezidenta Asada, a označil i místo, kde by měly být uloženy jeho ostatky. Následné prohledávání lokality však žádný nález nepřineslo a lidé blízcí vyšetřování vyjadřují pochybnosti o pravdivosti jeho výpovědi. Americké orgány se navíc zajímají o jeho znalosti syrského chemického programu a vojenských vazeb na Írán.
Proti postupu Washingtonu se ostře ohradila rodina pohřešovaného novináře. Herní mluvčí Phil Elwood označil za skandální, že peníze amerických daňových poplatníků financují pohodlný život člověka spojeného s chemickými útoky na civilisty a únosy. Podle něj jde o napomáhání k útěku hledanému válečnému zločinci a požaduje, aby byl Hassan předán k trestnímu stíhání do Sýrie, kde se nová vláda pokouší vyvodit odpovědnost za zločiny bývalého režimu.
Představitelé dvou různých složek nové syrské vlády potvrzují, že opakovaně žádali o generálovo vydání, narážejí však na odpor ze strany Spojených států. Sýrie tvrdí, že z právního hlediska nemá příliš možností, jak předání Hassana dosáhnout, dokud nad ním drží ochrannou ruku americká administrativa. Samotná FBI na dotazy novinářů reagovala pouze prohlášením, že jejím prvořadým cílem zůstává objasnění případu Austina Tice.
Vyšetřování BBC navíc ukázalo, že případ generála Hassana není ojedinělý. V zahraničí, především v Libanonu a Spojených arabských emirátech, v současnosti žijí i další bývalí vysoce postavení představitelé Asadova režimu spojení s vězněním novinářů či válečnými zločiny. Někteří z nich otevřeně přiznávají, že od amerických úřadů dostávají pravidelné platby, které se snaží udržet záměrným prodlužováním a dávkováním poskytovaných informací.
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Zdroj: Jan Hrabě