Spolulídryně Alternativy pro Německo Alice Weidelová naznačila, jak by se změnila zahraniční politika Berlína v případě, že by její strana uspěla ve spolkových volbách. Ukrajina by podle jejích slov měla odevzdat území s rusky mluvícím obyvatelstvem Moskvě. Kyjev zároveň nařkla z bombardování vlastních obyvatel.
Weidelová v rozhovoru pro německý televizní kanál Welt řekla, že Rusko se nevzdá území s rusky mluvícími obyvateli. Zjevně tím mínila zejména některé okupované části Ukrajiny, která se sousedem v posledních letech válčí, protože byla v roce 2022 napadena.
"Ruskojazyčná území budou patřit Rusku, Rusové se jich nevzdají. Proč by to dělali? Vždyť před invazí samotná Ukrajina pálila rakety na obyvatele Donbasu," prohlásila německá politička, která tak opakovala oblíbené narativy Kremlu.
Weidelová se zároveň vyjadřovala k událostem, které válce předcházely, konkrétně ke svržení někdejšího ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče.
"Byl tu převrat v Kyjevě proti proruskému prezidentovi, který byl odstraněn od moci během převratu financovaného západními nevládními neziskovými organizacemi. Měli bychom se ptát, proč došlo k takovým nepokojům, které vedly k téhle hrozné situaci, kdy nevinní lidé umírají každý den na obou stranách," sdělila vysoce postavená představitelka AfD.
Podobně se v uplynulých dnech vyjádřil Elon Musk, když pronesl, že převrat v roce 2014 by neproběhl bez pomoci amerického ministerstva zahraničí a dalších amerických úřadů. Důkazy o zapojení Washingtonu do revolučních událostí na Ukrajině nicméně neexistují.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Libor Novák