Katastrofa pro Johnsona. Brexit v ničem normální není, spustila německá media

"Boris Johnson chtěl umlčet britský parlament, ale ten smí znovu zasedat - tak rozhodl nejvyšší soud. Soudní verdikt je pro britského premiéra mnohem více než jen porážka," míní server Spiegel Online.

O "těžké porážce" píše také list Mitteldeutsche Zeitung, deník Westfälische Nachrichten zase o "zničujícím rozsudku".

#UK Supreme Court has ruled that PM #Johnson decision to suspend the Parliament was unlawful 🧐



I welcome the fact that #parliament is getting back to work to ensure that a #nodeal is ruled out so that every option to find a solution for Brexit can be discussed 👍 pic.twitter.com/tu19FkN4ik