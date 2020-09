Lidská práva nejsou ideologie. 50 velvyslanců v Polsku podpořilo sexuální menšiny

Vyjádření podpory přichází v době, kdy stále viditelnější komunita LGBTI čelí v Polsku odporu pravicové vlády, mnoha místních obcí a katolické církve. "Lidská práva jsou univerzální a každý, včetně LGBTI osob, má plné právo se z nich těšit," uvádí se v dopise.

Někteří polští představitelé, včetně prezidenta Andrzeje Dudy a zákonodárců vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS), považují hnutí za LGBTI za hrozbu pro tradiční rodiny. Prezident Duda byl letos v létě znovu zvolen do čela země poté, co označil práva LGBTI za "ideologii" nebezpečnější než komunismus. Desítky měst v konzervativních částech východního a jižního Polska mezitím za poslední téměř dva roky přijaly rezoluce, ve kterých se prohlásily za "zóny bez LGBTI".

"Lidská práva nejsou ideologie. Jsou univerzální. 50 velvyslanců s tím souhlasí," napsala na twitteru americká velvyslankyně Georgette Mosbacherová ve zjevné narážce na Dudův výrok z volební kampaně.

Human Rights are not an ideology - they are universal. 50 Ambassadors and Representatives agree. https://t.co/YV4qgkpz54