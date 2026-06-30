Nejvyšší soud USA zakázal transgender sportovkyním účast v dívčích a ženských sportovních kategoriích

Nejvyšší soud Spojených států amerických vynesl klíčový verdikt, kterým potvrdil platnost státních zákonů zakazujících transgender sportovkyním účast v dívčích a ženských sportovních kategoriích.
Rozhodnutí, které bylo přijato poměrem hlasů 6 ku 3, představuje další zásadní neúspěch pro hnutí za práva LGBTQ osob na půdě tohoto nejvyššího justičního orgánu, v němž mají v současnosti převahu konzervativní soudci. Rozsudek sice přímo řeší legislativu ve státech Západní Virginie a Idaho, ale podle odborníků bezprostředně ovlivní situaci v dalších pětadvaceti amerických státech, které již dříve zavedly obdobná restriktivní opatření.
Soud svým rozhodnutím zamítl žaloby dvou transgender studentek, šestnáctileté Becky Pepper-Jacksonové ze Západní Virginie a pětadvacetileté Lindsay Hecoxové z Idaha. Obě dívky se u soudu domáhaly zrušení zákazů s argumentem, že tato legislativa porušuje jejich práva. Pepper-Jacksonová, která užívá léky na blokování puberty a estrogen, dříve závodila v dívčím přespolním běhu, vrhu koulí a hodu diskem, zatímco vysokoškolská studentka Hecoxová podstupovala léčbu na potlačení testosteronu a neúspěšně se pokoušela dostat do univerzitního běžeckého týmu.
Autorem většinového stanoviska soudu se stal soudce Brett Kavanaugh, který v odůvodnění konstatoval, že napadené státní zákony neodporují čtrnáctému dodatku americké ústavy, jenž vyžaduje rovné uplatňování zákonů pro všechny, ani federálnímu nařízení Title IX z roku 1972, které zakazuje diskriminaci na základě pohlaví ve vzdělávání. Kavanaugh v textu sice vyjádřil pochopení a respekt k touze transgender dívek a žen sportovat a závodit, zároveň však zdůraznil, že ústava ani federální předpisy nevyžadují kvůli této skutečnosti kompletní transformaci celého systému ženského a dívčího sportu v Americe.
Tento verdikt zapadá do širší série rozhodnutí Nejvyššího soudu z poslední doby, která omezují práva transgender osob v USA. V loňském roce soud podpořil státy zakazující hormonální a chirurgickou tranzici u mladistvých a schválil politiku Trumpovy administrativy, která neumožňuje transgender lidem službu v armádě či uvádění jejich genderové identity v cestovních pasech. Na začátku letošního roku pak soudci rozhodli ve prospěch rodičů, kteří vyjádřili nesouhlas s kalifornskými pravidly na ochranu transgender studentů, což ukazuje na výrazný posun oproti roku 2020, kdy soud překvapivě vztáhl federální zákaz diskriminace v zaměstnání i na genderovou identitu.
Politický tlak na omezení práv transgender sportovců zesílil po nástupu prezidenta Donalda Trumpa, který krátce po svém loňském inauguraci vydal exekutivní příkaz zaměřený na ochranu ženského sportu před účastí biologických mužů. Jeho administrativa se v tomto sporu jednoznačně postavila na stranu žalovaných států a zároveň zažalovala Kalifornii kvůli její benevolentní politice vůči transgender sportovcům. K trendu zpřísňování pravidel se navíc letos v březnu připojil i Mezinárodní olympijský výbor, který plošně zakázal transgender ženám startovat v ženských olympijských kategoriích, přičemž podobná omezení již dříve zavedly také organizace NCAA a Olympijský a paralympijský výbor USA.
Samotné právní normy, které byly předmětem soudního přezkumu, definují pohlaví striktně na základě biologických parametrů. Zákon v Západní Virginii z roku 2021 výslovně uvádí, že pohlaví jedince je určeno výhradně jeho reprodukční biologií a genetikou při narození, z čehož vyplývá, že za ženu je považována pouze osoba, jejíž biologické pohlaví bylo při narození stanoveno jako ženské. Velmi podobně hovoří i starší norma státu Idaho z roku 2020, podle níž nesmí být sportovní soutěže určené pro ženy, dívky a studentky přístupné osobám mužského pohlaví.
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Zdroj: Libor Novák