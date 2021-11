Německý ministr Spahn chce kvůli třetí dávce otevřít očkovací centra

Jeho plán reaktivace center se ale nelíbí praktickým lékařům, kteří chtějí posilovací dávku podávat sami, ani některým spolkovým zemím včetně Saska. To znovuotevření center neplánuje, i když už nabízí třetí dávku očkování všem lidem starším 18 let. Celoněmeckým doporučením je prozatím obnova očkování u seniorů a zdravotníků.

Provoz více než 400 velkokapacitních očkovacích středisek spolkové země utlumovaly od léta a po dohodě se spolkovou vládou, která nesla polovinu nákladů na jejich provoz, je k 30. září zcela uzavřely, případně jejich chod výrazně omezily. Jen měsíc po ujednané deaktivaci se tak spolkové země cítí být Spahnovým novým požadavkem zaskočeny.

"Abychom co možná nejrychleji umožnili posilující očkování, měly by spolkové země očkovací střediska, která jsou od konce září uspána, opět připravit k otevření," řekl Spahn. Doporučil také, aby země k třetímu očkování prozatím pozvaly všechny starší 60 let, ohrožené skupiny a očkované vakcínami společností AstraZeneca a Johnson & Johnson.

Kriticky proti Spahnově plánu vystoupila dolnosaská ministryně zdravotnictví Daniela Behrensová, která prohlásila, že Dolní Sasko vybudovalo decentralizovaný očkovací systém, do kterého jsou zapojeny i mobilní očkovací týmy. "Hlavní tíži očkovací kampaně po zavření velkých vakcinačních středisek nyní nesou praktičtí lékaři," řekla Behrensová. Podobně se k problematice staví i Bádensko-Württembersko.

Očkovací střediska zatím neplánuje znovu otevřít ani Sasko, které stejně jako ostatní spolkové země sází na mobilní vakcinační týmy a ordinace praktických a podnikových lékařů. "Naše očkovací nabídka není nyní ani vytížená," řekla saská ministryně sociálních věcí Petra Köppingová, která má na starosti také zdravotnictví a boj s pandemií.

Sasko již nyní oproti doporučení německé Stálé očkovací komise (STIKO) vyzvalo všechny nad 18 let, aby si pro posilující dávku přišli. Nezáleží, zda předtím dostali vektorové vakcíny od společností AstraZeneca či Johnson & Johnson, nebo naopak vakcíny založené na technologii mRNA, což jsou preparáty od společností Pfizer/BioNTech a Moderna. Na přeočkování zájemci dostanou vakcíny mRNA. STIKO nyní doporučuje přeočkovávat starší 70 let a zdravotníky.

Posilující dávku Sasko nabízí nejdříve šest měsíců po základním očkování. Sasko se navíc rozhodlo používat látku od Moderny až u starších 30 let kvůli možnému častějšímu výskytu zánětu srdečního svalu u mladších. Moderna i Pfizer/BioNTech jsou přitom v Evropské unii schváleny pro všechny od 12 let. "Je to čistě preventivní opatření. Reagujeme tak na nové vědecké poznatky," vysvětlila Köppingová.

Vedle spolkových zemí mají výhrady k otevření velkých očkovacích středisek také praktičtí lékaři. Šéf jejich svazu Ulrich Weigeldt k takovému kroku nevidí důvod, neboť se očkování v ordinacích dobře rozběhlo. "Proč by praktičtí lékaři nemohli očkovat i třetí dávkou, když jim nikdo nebude házet klacky pod nohy?" poznamenal.

Praktičtí lékaři od zimy usilovali o to, aby se co nejrychleji mohli od očkovací kampaně zapojit. I přes jejich urgence se tak stalo až v dubnu a ještě v červnu praktici tvrdě kritizovali přílišný byrokratický postup a nedostatečné zásobování. Weigeldt nyní zdůrazňuje, že praktičtí lékaři mají nejlepší přehled o svých pacientech a že očkování v ordinacích je levnější než ve velkých střediscích.

O námitkách spolkových zemí a sjednocení očkovací strategie chce Spahn se zemskými vládami co nejdříve jednat. Mluvčí ministerstva zdravotnictví na pondělní tiskové konferenci ale řekl, že žádný termín ještě stanoven nebyl. Premiér Severního Porýní-Vestfálska Hendrik Wüst, který grémiu zemských vlád předsedá, dnes ale bez upřesnění řekl, že jednání se spolkovou vládou by se mohlo uskutečnit v nadcházejícím týdnu.