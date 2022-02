Německý tisk doporučuje Evropě kvůli Rusku posílit armádu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Iluze, s kým má člověk v Kremlu co dočinění, už nemůže mít nikdo žádné. Evropa proto musí udělat více pro odstrašení, a to i jaderné. Napsal to v komentáři k dramatickému vývoji rusko-ukrajinské krize německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), podle kterého ruský prezident Vladimir Putin uznáním separatistických oblastí za nezávislé republiky pohřbil minské mírové dohody.