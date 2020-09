Orbán vyzval Jourovou k rezignaci, prý se dopustila hanlivých prohlášení o Maďarsku

Ministerský předseda reagoval na slova Jourové o nemocné maďarské demokracii. Podle Orbána se Jourová dopustila "hanlivých veřejných prohlášení" o Maďarsku.

Jourová prý navíc urazila občany EU maďarské národnosti tvrzením, že nejsou v postavení, aby si mohli vytvořit vlastní názor.

"Tato prohlášení jsou nejen přímým politickým útokem proti demokraticky zvolené maďarské vládě, jež se stávají běžnými, ale i ponižováním Maďarska a maďarského lidu. Prvé je nevhodné, druhé nepřijatelné," napsal Orbán.

1/2 PM Orbán to Pres @vonderleyen calling for resignation of Commissioner @verajourova: her statements are ‘innappriate & unacceptable, a blatant violation of the principle of sincere cooperation, incompatible with her current mandate, therefore her resignation is indispensable" pic.twitter.com/sdyGDq9LBJ