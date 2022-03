Orbánova strana Fidesz má v průzkumech jen těsný náskok před opozicí

— Autor: ČTK

Maďarská vládní strana Fidesz premiéra Viktora Orbána má před nedělními volbami do parlamentu jen velmi těsný náskok před sjednocenou opozicí. Podle průzkumu agentury Závecz, který byl zveřejněn v pondělí, by pro konzervativní vládní stranu hlasovalo 41 procent voličů, pro opozici vedenou Péterem Márkim-Zayem 39 procent. Agentura také předpověděla vysokou volební účast, která by mohla dosáhnout až 80 procent.