Rakousko jako jedna z prvních zemí v EU přikročilo k uvolňování

Německo - Země nejprve 20. dubna otevřela obchody s plochou menší než 800 metrů čtverečních a také všechny prodejny aut, kol či knih.

Tuto středu se kancléřka Angela Merkelová dohodla s ministerskými předsedy německých spolkových zemí na další vlně uvolňování restrikcí. Otevřít se mohou všechny obchody, rozšiřují se možnosti osobního kontaktu, znovu se dá sportovat pod širým nebem, i když zatím jen bezkontaktně. Fotbalová bundesliga se může ve stadionech bez diváků začít hrát od druhé poloviny měsíce. Dohoda také počítá i se zrušením opatření, které zakazovalo setkávání více než dvou lidí na veřejnosti, pokud nebyli členy stejné domácnosti. Nově se mohou scházet i členové dvou různých domácností, tedy například dva páry nebo dvě rodiny. Toto opatření má platit do 5. června. Do škol by se před letními prázdninami měli nejméně jednou vrátit všichni školáci.

Odpovědnost za další zmírňování karanténních opatření budou mít především spolkové země, z nichž některé už počítají i s tím, že v květnu otevřou restaurace a hotely. Merkelová o tom chtěla jednat výrazně později.

Nadále ale zůstávají kontroly na hranicích, které je přinejmenším do 15. května povoleno překračovat jen v odůvodněných případech.

Nejméně do konce srpna mají být nadále zapovězeny akce s velkou návštěvností, jako jsou sportovní události, koncerty, festivaly, vesnické slavnosti či posvícenské zábavy.

Polsko - Od 20. dubna Polsko nejprve otevřelo parky a lesy pro veřejnost. Od tohoto pondělí se v Polsku otevřela za zpřísněných hygienických podmínek nákupní centra, velké obchody a nově i hotely a další ubytovací zařízení. V nákupních centrech sice budou moci otevřít občerstvení, lidé ale jídlo nebudou moci sníst na místě, musí si ho vzít s sebou. V hotelech ještě nesmějí hosté chodit do restaurací, obsluha jim jídlo může jedině donést na pokoj. Omezený je také počet lidí, kteří se smějí v hotelu ubytovat, je to vždy nejvýše dvojnásobek počtu pokojů v dané budově. Čtenáři také mohou chodit do knihoven, zatím nefungují například čítárny.

Od pondělí také Polsko zmírnilo omezení v cestování do země, výjimku mají od tohoto dne například studenti nebo lidé na služebních cestách.

Od středy mohou jednotlivé obce otvírat jesle a školky, nicméně na mnoha místech zůstanou nadále uzavřené. Školy by se měly otevřít nejdříve 24. května.

Rakousko - Země jako jedna z prvních v Evropě přikročila k uvolňování karanténních opatření. V Rakousku se již 14. dubna otevřely obchody do 400 metrů čtverečních prodejní plochy a také hobbymarkety a zahradnictví.

Od 1. května přestalo po přibližně měsíci a půl platit omezení vycházení a volného pohybu. Lidé se ale na veřejnosti smějí sejít nejvýše po deseti a musí mezi sebou udržovat alespoň metrové odstupy. Následující den se otevřely obchody a obchodní centra a kadeřnictví. V polovině května se otevřou i restaurace, na konci měsíce také hotely.

Toto pondělí se do škol vrátili i první žáci - zatím ale jen ti z posledních ročníků středních škol a učilišť. Další školáci se budou postupně do tříd vracet od 18. května.

Rakousko také ve středu prodloužilo zdravotní hraniční kontroly, včetně těch na hranicích s Českou republikou, do konce tohoto měsíce.

Slovensko - První ze čtyř etap uvolňování omezení zavedlo Slovensko 22. dubna, kdy se znovu otevřely všechny obchody s prodejní plochou do 300 metrů čtverečních mimo obchodní centra, stejně jako poskytovatelé služeb, dále prodejny automobilů a autobazary, poskytovatelé dlouhodobého ubytování, venkovní tržiště a s omezeními také vnější sportoviště. Zmírnila se tak nařízení o povinném nošení roušky či jiného překrytí nosu a úst při pohybu lidí na veřejnosti.

Od této středy se na Slovensku v rámci druhé a třetí etapy otevřely všechny prodejny s výjimkou nákupních center, kde nadále mohou prodávat zboží nebo poskytovat služby jen vybrané provozy, jako například lékárny, obchody s potravinami či telekomunikační operátoři. Otevřely se i terasy restaurací, u jednoho stolu mohou sedět nanejvýše dvě osoby nebo rodiče s dětmi a mezi stoly musí být zachován alespoň dvoumetrový odstup. Obsluhující personál má povinnost nosit roušku a stoly je třeba po každém zákazníkovi dezinfikovat. S omezeními se otevřely i hotely, obnovilo se pořádání bohoslužeb a konání svateb. Uvolnění karanténních opatření se vztahuje také na muzea, galerie, kadeřnictví, venkovní turistické atrakce a s omezeními rovněž na taxislužby. Například pro ubytovací zařízení nadále platí omezení: jídlo dostanou hosté pouze na pokoj, který musí být vybaven koupelnou a toaletou.

Vrcholní slovenští politici také oznámili, že v případě pokračování příznivého vývoje ohledně pandemie choroby covid-19 na Slovensku a v okolních zemích bude moci Bratislava přistoupit k úpravě režimu na hranicích. Slovensko v březnu až na výjimky zakázalo vstup na své území osobám, které nemají v zemi povolení k pobytu. Vláda ve čtvrtek rozhodla o prodloužení kontrol na hranicích s Českem, Maďarskem, Polskem a Rakouskem do 27. května.