Dohoda Srbsko-Kosovo podepsána. Co je jejím obsahem? Reakce jsou rozporuplné

Po dvoudenních rozhovorech v Bílém domě, zprostředkovaných americkými představiteli, dospěli srbský prezident Aleksandar Vučić a kosovský premiér Avdullah Hoti k dohodě, která má podle nich přispět k tvorbě pracovních míst i k zahraničním investicím. Text dohody nyní zveřejnila místní média.

"Kosovo souhlasí, že na jeden rok přestane žádat o členství v mezinárodních organizacích. Srbsko souhlasí, že na rok upustí od své kampaně na odvolání uznání nezávislosti Kosova a nebude žádat další země, aby neuznávaly Kosovo," uvádí se v textu dohody, kterou obě balkánské země podepsaly každá zvlášť se Spojenými státy.

Substantial and productive meeting with U.S. Secretary of @StateDept @SecPompeo. We agreed to deepen our rels & I stressed Kosovo's readiness to continue the dialogue with Serbia which will lead to mutual recognition. Kosovo is blessed with friends and partners such as USA. 🇽🇰🇺🇸 pic.twitter.com/k3akGzUrfL