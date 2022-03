Rusko prý najímá do války na Ukrajině syrské žoldnéře

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rusko do války na Ukrajině údajně verbuje syrské žoldnéře, kteří mají zkušenosti s vedením boje ve městech. S odvoláním na americké představitele to v neděli napsal The Wall Street Journal.