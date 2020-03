Do ČR by měla mířit letadla se zdravotnickým zboží po 6 týdnů, dorazila další zásilka

Do Česka by podle plánu státu měla mířit každý týden tři letadla s dodávkami zdravotnického materiálu z Číny, a to po dobu minimálně šesti následujících týdnů, uvedl dnes ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Dnes dorazila na pražské letiště zakoupená zásilka 1,1 milionu respirátorů. Podle ministra budou ještě dnes převezeny do centrálního skladu v Pardubicích a následně distribuovány do krajů. Další dvě dodávky se zdravotnickým materiálem mají dorazit v sobotu.