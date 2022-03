Ministerstvo obrany hledá kapacitu pro ubytování až 1000 uprchlíků

Ministerstvo v pondělí informovalo, že uprchlíkům poskytlo ubytovnu Vojenské střední školy v Moravské Třebové. Její kapacita se již minulý týden naplnila. Ubytovna je podle úřadu vybavená, uprchlíci dostali balíčky základních hygienických potřeb a zajištěno je i základní lékařské ošetření.

Ministerstvo dále vyhodnocuje, kde by mohlo uprchlíky ubytovat. Zvažuje například přestěhování vojáků z některých civilních objektů, aby je mohlo pro pomoc migrantům vyčlenit celé.

Černochová odmítla, že by mohli běženci být umístění ve vojenských areálech nebo prostorech. Poukázala na to, že do nich nemohou mít přístup neprověření lidé. Možné také podle ní není, aby byli ubytování v objektech, které pro to nejsou vybaveny.