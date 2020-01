Konopí je levný způsob, jak se zbláznit! U Jílkové se všichni hádali kvůli závislostem

Mezi vystupujícími byli Alena Schillerová, ministryně financí (ANO), Mikuláš Ferjenčík, poslanec a místopředseda Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Piráti), Karel Nešpor, emeritní primář oddělení závislostí Psychiatrické nemocnice Bohnice, Pavel Kohout, ekonom, František Trantina, sdružení pacientů s diagnózou závislostí Recovery a Miloš Pohanka, důchodce a abstinent.

Moderátorka Jílková připomněla, že daň z lihu bude zvýšená o 11 %, a že konzumenti alkoholu to už brzy pocítí na svých peněženkách. Pak se zeptala Pohanky, proč se obává, že zdražení alkoholu jenom zvýší rodinné hádky v nízkopříjmových skupinách. Ten jí odpověděl, že závislí lidé se alkoholu nezřeknou, a že se budou snažit ušetřit například koupí levnějších a méně kvalitních potravin, aby si jej mohli dovolit. Ministryně Schillerová mu oponovala, že se spotřební daň na čistý líh za celých 10 let nezvýšila, ačkoliv došlo k nárůstu mezd.

Pak se odvolala na závěry OECD, podle níž existuje souvislost mezi výší spotřebních daní a spotřeby alkoholu. Kritizovala rovněž vysokou dostupnost alkoholických nápojů u rizikových skupin, zejména u dětí a mladistvých. Pohanka si ale stále trval na svém. Primář Nešpor dal Schillerové za pravdu a vysvětlil, že za První republiky jsme měli problém s takzvaným kořalkovým alkoholismem, kdy byl levný tvrdý alkohol. Dnes se lidé často obracejí k vínu a pivu. Tiché víno totiž není daněné vůbec a pivo velmi zmateným způsobem. Vyjádřil naději, že Schillerová ihned poté zdraží i pivo a víno.

Poslanec Ferjenčík dal Nešporovi svým způsobem zapravdu a poukázal na to, že smyslem daňového balíčku bylo zvýšení příjmu do státního rozpočtu, nikoliv boj s alkoholismem. Kdyby tomu tak Schillerová chtěla, pak skutečně zavedla větší daň z vína a piva. Kritizoval resort financí, že odmítá zvednout slevu na poplatníka vzhledem k rostoucím mzdám. Schillerová argumentovala vysokými náklady na léčbu alkoholismu a vysvětlila, že u tvrdého alkoholu je největší riziko závislosti. Co se týče vína, tak tam se žádná daň zavádět nebude (spotřební daň na tiché víno činí 0,-Kč), protože by to znevýhodnilo vinaře. Pokud jde o nízkou DPH na pivo, tak tam jde o kompenzaci hospodám za EET.

Jsme opíjecí země Evropy! To je nevkusné

Ekonom Kohout zmiňoval vzhledem k vyšším cenám alkoholu například ve Velké Británii, že jsme jakási opíjecí země, kam jezdí turisté za levným alkoholem. Mluvil také o vinařské lobby. Jílková upozornila, že alkohol má na svědomí sociálně patologické jevy a trestnou činnost. Ferjenčík kritizoval ANO, že se chová populisticky, a že si mezi svými voliči udělali anketu, jaké zdražení alkoholu snesou. Různé sazby na alkohol jsou podle něj v rozporu s doporučeními OECD. Dolejš z publika, který dostal mikrofon, oponoval primáři Nešporovi, že přiměřená konzumace kvalitního vína je zdraví prospěšná. Odvolával se na slova odborníka na víno Šamánka.

Trantina nesouhlasil a řekl, že Šamánek si celý svůj život založil na propagaci vína, a že jakýkoliv alkohol je zdraví škodlivý a karcinogenní. Pohanka vyjádřil obavy ze vzniku případné poptávky po nekvalitním alkoholu, zejména u nízkopříjmových skupin. Jílková mimo jiné přiznala, že adiktologové obracejí oči v sloup na profesorem Šamánkem. "Rozdíl mezi deliriem tremens po nekvalitním alkoholu a po kvalitním alkoholu spočívá v tom, že u toho kvalitnějšího je zároveň dražší," odpověděl Nešpor na otázku, zda existuje zdravotně nezávadná konzumace alkoholu. Zároveň také varoval mezi pitím alkoholu a analgetik.

Všude je alkohol. Špatně se abstinuje

Bylo také řečeno, že existuje souvislost mezi vysokou konzumací alkoholu a uzenin a vysokým výskytem rakoviny tlustého střeva. Pohanka také varoval před řízením automobilu nejen v opilosti, nýbrž i kocovině. "A potom přijde Vondráček za ANO k prezidentovi, daruje mu palírnu a řekne, že alkohol je dobrý způsob, jak udržet naše národní tradice. Celá agitace, že se nemá pít, je pak v čudu!," hněval se Ferjenčík. Schillerová se nestačila divit a připomněla, že celým daňového balíčku je i stabilizace veřejných rozpočtů. Tarantin upozornil, že v českém prostředí se špatně abstinuje, protože téměř všude, kam se podíváte, je v nějaké míře přítomen alkohol. I v Petrohradě je prodej alkoholu povolen až po určité době.

Jílková přešla k další závislosti, a to k hazardu. Loterie se nově zdanila z 23 % na 35. Kohout kritizoval, že skoro ve všech městech je velký počet heren a kasin. Schillerová řekla, že Ministerstvo financí zavedlo poprvé v historii zákon o hazardu. Jílková kritizovala, že se větší sazba uvalila na méně rizikové kursové sázení a loterie, a nikoliv na automaty. Schillerová to přiznala a řekla, že problém byl v síle hazardní lobby. Slíbila ale, že do dvou let tento způsob hazardu skončí, a že se na tom pracuje. Ferjenčík ale kritizoval ANO za to, že takový způsob zdanění prosadilo na návrh ČSSD spolu s KSČM.

Kohout varoval veřejnost před častým sázením, protože může vést ke špatnému kreditnímu skoringu, které je jednou z podmínek pro poskytnutí hypotečního úvěru. Nešpor varoval také před vysokou mírou podvádění v souvislosti s hazardem a zvýšeným počtem srdečních selhání v souvislosti s ním. "Před každým kasinem by měla být sanitka. Provozovatelé vydělají na tom, že jim přestanou zákazníci umírat!," podotkl. Jílková pak přešla k legalizaci konopí, kterou navrhují Piráti.

Konopí je nejlevnější způsob, jak se zbláznit

"Neobáváte se, že byste ohrožoval zdraví obyvatelstva?," zeptala se Jílková pirátského poslance Ferjenčíka. Ten odpověděl, že už dneska jsme jedni z největších vývozců konopí, a že bychom na jeho danění mohli vybrat víc, než momentálně prosadila Schillerová. "Byly by to miliardy a mohli bychom to dát do důchodů," vysvětlil. Nešpor zmínil, že konopí spadá mezi lehké drogy, z nichž se dá snadno zbláznit. "Je to nejlepší a nejlevnější způsob, jak se zbláznit," řekl.

"Nechtěli jsme mít nájezdy turistů, kteří holdují alkoholu, a vyměníme je za konzumenty marihuany!," podivila se Schillerová. Pán z publika se udivil, že se ANO dříve profilovalo jako pravicová strana, a teď zatěžuje občany daněmi. Podivil se, že se nesnižuje DPH na vybrané potraviny. Schillerová to rozporovala, ale připomněla, že jsme v této oblasti vázány předpisy EU. Jílková v blížícím se závěru diskuze ještě dala prostor lidem z publika.

Pán vyjádřil údiv nad Ferjenčíkovou snahu danit konopí, které by bylo vysoce nákladové, a ještě by zvyšovalo pravděpodobnost vzniku černé ekonomiky. Další paní se zeptala Ferjenčíka, kde je legální užívání konopí pro rekreační účely. Odpověděl jí, že například v Coloradu a Kanadě. Jílková oznámila konec diskuze a téma příštího týdne, jímž bude přítomnost českých vojáků v Iráku.