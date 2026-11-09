Na Chebsku se otřásá země, potvrdili experti

Chebsko v pondělí zasáhly opakující se otřesy, které pocítili i místní obyvatelé. Informoval o tom Geofyzikální ústav Akademie věd ČR. Nejsilnější otřes měl sílu přes 2,5 stupně. Experti připomněli, že v inkriminované oblasti nejde o výjimečný jev.
Experti z Geofyzikálního ústavu AV ČR v pondělí informovali o zemětřesném roji neboli o sérii slabých zemětřesení v blízkosti města Luby na západě Čech. Nejsilnější otřes proběhl kolem půl deváté ráno v hloubce přes 8 kilometrů a měl sílu 2,7 stupně.
"Epicentra většiny zaznamenaných otřesů se nachází severně od Nového Kostela a východně od Lubů. Zemětřesení bylo pocítěno obyvateli blízkých obcí," uvedli odborníci na webových stránkách.
Ústav poznamenal, že v oblasti jsou zemětřesné roje poměrně časté. "Poslední silnější roj se v této oblasti odehrál na Nový rok, jeho nejsilnější otřes dosáhl magnituda 3,3 stupně," dodali experti.
Nejaktivnější seismickou oblastí v Česku je právě Chebsko. Zemětřesení jsou tam sice častá, ale naštěstí se drobí spíše do zemětřesných rojů, při kterých se tlaky uvolňují postupně po menších otřesech, nikoliv jednorázově jako při silném zemětřesení. Nejsilnější zemětřesení v posledních několika desítkách let zasáhlo Chebsko v roce 1985. Tehdy otřesy dosahovaly magnituda až 4,6 stupně. To už praskaly zdi, padaly komíny a rozbíjelo se nádobí.
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Zdroj: Libor Novák