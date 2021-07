Brabec z návrhů Bruselu ocenil uhlíkové clo, skeptický je k autům bez emisí

"Tam je spousta opatření, která nepochybně budou znamenat velké dopady na životní úroveň lidí, především těch chudších lidí, kteří jsou ohroženi energetickou chudobou," uvedl ministr. Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, aby ubylo emisí, podle něj musí být technicky proveditelné. "Nesmí se stát to, že Evropa udělá velmi nákladná opatření, která ovlivní životy milionů lidí, ale globálně to nepřinese ten efekt tolik, protože to někdo vyrobí někde jinde s většími emisemi," doplnil.

Důležité je proto podle Brabce pro udržení konkurenceschopnosti EU navržené uhlíkové clo, které by se mělo platit třeba při dovozu oceli, hliníku, cementu, hnojiv či elektřiny. Česko bude v budoucnu vyžadovat dopadové studie, uvedl. "To se mnohdy nedělalo na úrovni členských států, i když byly slibovány. To určitě budeme chtít," podotkl ministr.

Brabec uvedl, že je příznivcem nejrychlejšího scénáře odklonu od uhlí, které v Česku projednávala Uhelná komise, tedy do roku 2033. Cíl pro zvyšování podílu obnovitelných zdrojů pro Česko ale podle ministra nemůže být srovnatelný například s cíli Německa, Švédska a dalších zemí, které mohou stavět pobřežní větrné elektrárny. "My musíme jít samozřejmě jinou cestou. Takže nelze ušít jeden kabátek pro všechny a myslet si, že bude slušet všem," podotkl.

Podle návrhu Evropské komise by se měl podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie v EU do roku 2030 zvýšit na 40 procent místo dosud plánovaných 32 procent. Předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa ve středu ČTK řekl, že k případně navýšenému podílu na úrovni EU by mělo Česko podle metodiky výpočtu Evropské komise přispět 29 až 32 procenty. Zatím se ale počítá s růstem podílu zelených zdrojů na 22 procent do roku 2030.

Podobně se Brabec vyjádřil i ohledně plánu na konec výroby dieselových a benzinových aut od roku 2035. "Ta doba je na první pohled za 14 let, ale je velmi krátká. Nesmí se stát, že takovýto cíl bude znamenat, že ve finále ti lidé, protože budou mít problém koupit si drahé auto, vlastně začnou odsouvat nákup toho auta," zdůraznil ministr. Brabec nicméně spoléhá na vývoj technologií, je podle něj potřeba se odborně bavit o tom, co je dosažitelné. Už dříve dnes médiím řekl, že je ohledně tohoto návrhu EK spíše konzervativní a předpokládá, že podobný přístup budou mít i některé "velké státy".

Česko podle Brabce určitě dosáhne na 40 procent úspory emisí do roku 2030 oproti roku 1990. Evropa se přitom posouvá na 55 procent, a to by v ČR znamenalo na jednotku emisí třeba mezi 53 a 55 procenty nesmírně nákladné věci, upozornil.

O návrzích Evropské komise budou v budoucnu jednat členské státy a Evropský parlament - a také ho schvalovat. Nové náklady, které lidem či firmám opatření zřejmě přinesou, by podle EK měla částečně pokrýt unijní pokladna, například pomocí nového fondu.