Fiala: Česko připravené na možné výpadky dodávek z Ruska

Fiala stejně jako ve svém dopoledním vystoupení ubezpečil, že aktuálně v souvislosti s vpádem ruských vojsk na Ukrajinu neexistují signály o bezprostřední hrozbě pro Česko a jeho občany. ČR podle něj nemá ani signály o krácení dodávek surovin.

ČR uvolní přes 300 milionů korun na humanitární pomoc Ukrajině, řekl Fiala. Spustí také informační servis pro ukrajinské občany v Česku. Fiala se kvůli dění na Ukrajině zúčastní večerní mimořádné schůzky prezidentů a premiérů zemí EU v Bruselu, na pátek svolal mimořádné zasedání vlády. Po něm počítá s účastí na on-line summitu NATO.

BRS dnes zasedala druhý den v řadě. Podle Fialy se zabývala i dalšími politickými kroky, které vyjádří podporu Ukrajině a odsoudí agresivní politiku Ruska. "Opět jsme také prověřili připravenost všech složek státu na další možné scénáře vývoje. Chci občany ujistit, že ČR je připravena," uvedl Fiala.

V případě ropy má stát reálné zásoby na 94 dnů, řekl premiér. U zemního plynu nejsou zásobníky státní. "Ale máme představu o zásobách, obchodníci mají povinnost mít zásoby na 30 dní," uvedl. Na případné výpadky je tak ČR připravená, podle Fialy jí nahrálo i to, že nebyla tuhá zima. "Nemáme významné signály, že by výpadky měly nastat, ale bylo by nezodpovědné s tím nepočítat," řekl.

Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové jsou připravené dohody s dodavateli ze třetích zemí, které by v případě omezení či výpadku dodávek z Ruska výpadky pokryly, řekl Fiala. "Kdyby došlo k výraznému oslabení dodávek, byla by možnost je nahradit zdroji z jiných zemí, ať už jde o zkapalněný plyn nebo další podobné věci," doplnil.

Fiala bude na unijním jednání večer prosazovat co nejtvrdší sankce. "Balík tvrdých sankcí je rámcově připraven, jednání se povedou ještě během dne," uvedl. K podrobnostem se zatím vyjadřovat nechtěl. Přeje si, aby sankce zasáhly Rusko ve finanční i ekonomické oblasti. "Je ale potřeba ještě dosáhnout shody a přesné podoby sankcí, aby dopad byl takový, jak si slibujeme," dodal.