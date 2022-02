Fiala chce s rakouským kancléřem mluvit o postoji jeho země k jaderné energetice

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Petr Fiala (ODS) plánuje na okraji evropského summitu jednat s rakouským kancléřem Karlem Nehammerem mimo jiné o postoji jeho země k jaderné energetice. Novinářům to řekl před odletem na summit do Bruselu. Budu chtít s panem kancléřem mluvit i o tom, proč je jádro tak důležité pro ČR, v čem my vidíme jeho přínos, uvedl dnes Fiala.