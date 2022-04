Fiala pogratuloval Orbánovi. Věří, že se bude aktivněji podílet na řešení situace na Ukrajině

Mimo jiné uvedl že prioritou musí zůstat spolupráce v rámci Visegrádské skupiny (V4). Podle bývalého předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) maďarský premiér Viktor Orbán prokázal, že je jedním z nejzkušenějších politiků v Evropské unii.

Po sečtení více než 99 procent odevzdaných hlasů má Orbánova konzervativní strana Fidesz přes 53 procent hlasů, informovala stanice BBC. Fidesz, který v Maďarsku vládne od roku 2010, tak zřejmě zůstane u moci další čtyři roky.

"Gratuluji V. Orbánovi k volebnímu vítězství. Věřím, že Maďarsko se po volbách bude aktivněji angažovat v řešení ruské agrese na Ukrajině. Evropa musí byt jednotná a postavit se za Ukrajinu, na jejímž území páchá Rusko válečné zločiny," uvedl Fiala.

Maďarsko, na rozdíl od většiny svých spojenců v EU a jako jediný z unijních sousedů Ukrajiny, odmítlo dodat Kyjevu zbraně i umožnit jejich transport přes své území. Maďarská vláda se také aktivně postavila proti uvalení sankcí na dovoz ruské energie s poukazem na to, že by to vážně poškodilo ekonomiku země.

Zeman Orbánovi pogratuloval k přesvědčivému vítězství. Je podle něj důkazem dlouhodobé důvěry, jíž se premiér těší ze strany svého národa. "Maďarský lid Tě podporuje, protože si je vědom toho, že vždy kladeš maďarské zájmy na první místo a služba vlasti Ti je posláním. Tak dlouhé období v čele země je v nynějších časech neustálých změn evropským unikátem a mně je tudíž ctí, že Tě mohu nazývat svým přítelem," uvedl prezident.

Vztahy ČR a Maďarska jsou podle něj na výborné úrovni, úspěšně se rozvíjí i spolupráce v EU a NATO. Prioritou pak musí zůstat spolupráce ve V4, míní Zeman. "Jsem přesvědčen, že střední Evropa disponuje velkým potenciálem k prohloubení vzájemné kooperace bilaterálně i na mezinárodních fórech," uvedl. Doufá, že se ještě do konce svého mandátu s Orbánem osobně sejde.

"Viktoru Orbánovi gratuluju. Je úžasné, že dokázal porazit slepenec šesti stran, které se proti němu postavily, a opět zvítězil. Vždy jsem říkal, že je to jeden z nejzkušenějších politiků EU, a myslím, že to prokázal i v těchto volbách," napsal ČTK Babiš. Je zvědavý na to, jak se současná česká vláda postaví k další spolupráci v rámci V4, která podle Babiše v EU dosáhla významných úspěchů.

Předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš na twitteru kritizoval to, že Orbán podle něj postavil kampaň na tom, že nechce rozzlobit Kreml, a šíří ruskou propagandu proti ukrajinskému vedení. "Dál také pokračuje v mazání svobodných médií z mapy, zastrašování novinářů a blokuje přístup opozičních politiků do veřejného prostoru. Občané nemají možnost slyšet ucelené informace a podle nich se nezávisle rozhodnout. K takovémuto 'volebnímu vítězství' opravdu nelze blahopřát," uvedl Bartoš.

Naopak šéf opozičního hnutí SPD Tomio Okamura Orbánovi pogratuloval a Fidesz označil za vlasteneckou stranu. "Zvítězil, i když se proti němu spojili všichni ostatní. SPD na rozdíl od Fialovy vlády podporuje spolupráci V4," uvedl Okamura. V programovém prohlášení kabinet Spolu a Pirátů se STAN uvádí, že spolupráce ve V4 bude součástí vazeb na všech úrovních.

Přinejmenším dočasné snížení vzájemné spolupráce V4 by ale mělo být jedním z důsledků výsledku voleb podle předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéty Pekarové Adamové. Postoje k řešení ruské agrese na Ukrajině jsou podle ní dost odlišné. Zároveň to ale může být impulzem pro prohloubení spolupráce například na půdorysu takzvaného slavkovského formátu se Slovenskem a Rakouskem nebo s pobaltskými státy, sdělila ČTK.