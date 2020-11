Jaké budou daně z příjmu? Koalice se neshodne, přiznal Hamáček. Rozhodne Sněmovna

Návrh na zrušení superhrubé mzdy předložil Babiš formou poslaneckého pozměňovacího návrhu k daňovému balíčku pro příští rok. Podobný návrh předložil i Hamáček. Oba počítají se zrušením superhrubé mzdy, liší se ale ve výši daňových sazeb. Babiš navrhuje zavedení sazeb daně z příjmu 15 a 23 procent, Hamáček 19 a 23 procent a zároveň zvýšit o 200 korun měsíčně daňovou slevu na poplatníka.

Návrhu ANO minulý týden přislíbila podporu opoziční ODS v případě, že neuspěje její návrh na jednotnou sazbu 15 procent. K potřebné většině by tak mohlo stačit 78 hlasů poslaneckého klubu ANO a 23 hlasů klubu občanských demokratů.

Hamáček připustil, že koalice se u klíčového předpisu nedohodne. "Ale specifikum menšinové vlády je, že může něco dohodnout a celou řadu kompromisů udělat, ale potom musí do Sněmovny a dělat další kompromis, hledat, kdo dodá hlasy," uvedl. Podle ČSSD způsobí Babišův návrh příliš velký výpadek v rozpočtu hlavně v roce 2022 a pomůže spíš lidem s vysokými příjmy a bankám.

Podle šéfa ČSSD však Babiš nikdy věc neprezentoval tak, že by měla rozštěpit koalici. Vztahy mezi ANO a ČSSD jsou podle něj pracovní. "Že jste s někým v koalici, neznamená, že si s ním postavíte dvojdomek. Je to prostě pragmatická dohoda na spolupráci na plnění vládního programového prohlášení," řekl.

Složité vztahy jsou podle něj v každé koalici. Na dotaz, zda vydrží spolupráce ANO a ČSSD až do voleb, uvedl, že sociální demokraté nebudou dělat nic pro to, aby vztahy naschvál komplikovali. "My se jen vymezili proti tomuto konkrétnímu návrhu," uvedl. V řadě jiných případů koalice naopak dohodu našla, v tomto však bude muset spor rozhodnout Sněmovna, dodal.

Za fantastické pak Hamáček označil spekulace o tom, že by mohla vzniknout úřednická vláda v čele s ředitelem ČEZ Danielem Benešem. Prezident Miloš Zeman dnes tuto informaci v rozhovoru s Parlamentními listy označil za absolutní lež. O možném plánu na úřednickou vládu informoval v pátek server Seznam Zprávy. Hamáček řekl, že takové spekulace komentovat nechce a připsal je předvánoční atmosféře.